Jak można przeczytać na stronach Microsoftu, w tej chwili wersja 2004 dostępna jest dla użytkowników posiadających wersję 1903 i 1909, którzy ręcznie wymuszą wyszukiwanie aktualizacji. W tym czasie cały czas trwa proces monitorowania kolejnych instalacji i rozwiązywania zgłaszanych problemów. Microsoft twierdzi nawet, że korzysta z uczenia maszynowego, po to aby algorytmy same typowały urządzenia, które mogą być bezpiecznie zaktualizowane.

Windows 10 2004 na 7% komputerów

I widać to w statystykach za czerwiec 2020. W tej chwili z systemu w najnowszej wersji 2004 korzysta zaledwie 7% użytkowników. Nadal najpopularniejszą wersją jest 1903, która ma 46,2% udziału w rynku, pomimo tego, że została wydana ponad rok temu. Na drugim miejscu jest wersja 1909 z udziałem na poziomie 35,7%. Pozostałe wersje mają zatem udział na poziomie nieco ponad 10%. Nie jest to co prawda fragmentacja, z jaką mamy do czynienia w przypadku Androida, ale też nie wygląda to tak dobrze jak u Apple.