Przygotujcie się. Microsoft Office też zmienia wygląd, by przypominał ten z Windowsa 11

Czy nowe zmiany wyjdą na plus – to się okaże dopiero przy premierze nowego wyglądu. Zmian będzie zapewne dużo więcej, niż pokazuje Microsoft. Gdybym miał obstawiać, zapewne nowy Office będzie lepiej przystosowany do obsługi dotykowej, a jego interfejs będzie lepiej skalował się w przypadku używania nowej sztandarowej funkcji Windowsa, czyli zróżnicowanego przypinania okien i dzielenia przestrzeni roboczej na różne sposoby. Zmiany oczywiście otrzymają wszyscy korzystający z Office 365, nie tylko osoby, których komputery będzie można zaktualizować do Windowsa 11 (jak się okazuje, bardzo dużo pecetów nigdy nie doczeka się aktualizacji).

