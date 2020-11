Microsoft Office Student – wszystko, co trzeba wiedzieć o pakiecie

Microsoft Office to bezdyskusyjnie najpopularniejszy pakiet biurowy do tworzenia i edycji takich dokumentów jak arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne, czy sam tekst. Oprócz tego Office pozwala na o wiele więcej – budowę baz danych czy projektowanie katalogów. Jednak nie wszyscy potrzebują wszystkich elementów składowych tego produktu. Ba, jestem przekonany, że większość osób z całego pakietu Office korzysta głównie z trzech elementów – Worda, Excela i PowerPointa. Microsoft pomyślał więc, że w jego ofercie przydałby się zestaw zawierający tylko te trzy niezbędne aplikacje. I tak właśnie powstał Microsoft Office Student, przeznaczony, jak sama nazwa wskazuje, właśnie dla uczniów, choć jestem zdania, że wystarczy on też wielu dorosłym.

Microsoft Office Student – co wchodzi w zestaw?

Tak, jak wspomniałem, w przypadku Microsoft Office Student do dyspozycji mamy 3 programy – Word, Excel i PowerPoint. Warto zaznaczyć, że Microsoft Office Student nie jest tym samym co Office 365 Education. Mogłoby się tak wydawać, jako że Microsoft reklamuje Office 365 (będący składnikiem Microsoft 365) jako Office na abonament. W tym wypadku są to jednak zupełnie różne programy. Office Student to zbiór trzech programów przeznaczony do użytku domowego, natomiast Office 365 Education to pełnoprawny Office 365 udostępniany szkołom, uczelniom i placówkom edukacyjnym na specjalnej licencji.