Microsoft chce wyeliminować pozostawiony przez siebie ślad węglowy

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych, których „producentem” jest firma, organizacja, produkt i tym podobne. Dotyczy on emisji dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych, którą wyraża się w ekwiwalencie CO2. Określenie obejmuje całość procesów, które składają się na emisję, czyli również zużycie energii lub środki transportu, a także wydobycie surowców z których produkt został stworzony, jego produkcję czy składowanie i recykling. Co Microsoft chce zrobić ze swoim śladem węglowym? Najpierw wdrożyć jego systematyczne zmniejszanie, a potem całkowicie wyeliminować do 2030 roku. Ambitne plany, ale to nie wszystko – Microsoft planuje do 2050 roku usunąć ze środowiska cały dwutlenek węgla, który wyemitował od 1975 roku, czyli od daty założenia firmy.