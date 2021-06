Najmocniejsza konsola na rynku i tylko 30 fps w Microsoft Flight Simulator. Chyba nie tak to miało wyglądać?

Microsoft Flight Simulator w 30 fps na Xbox Series X i Xbox Series S

Microsoft Flight Simulator to bez wątpienia jedna z największych produkcji na wyłączność Microsoftu. Gra zadebiutowała na windowsowych PC-tach w lipcu 2020 roku i musiała poczekać na konsolową premierę równo rok. W tak zwanym międzyczasie pojawiły się nowe Xboksy i mogłoby się wydawać, że to właśnie było powodem – by poczekać i zapewnić graczom najlepsze doznania. I choć wiele osób twierdzi, że w symulatorze lotu 30 fps w zupełności wystarczy, to jednak takie ograniczenie w konsolowej wersji nawet przy najmocniejszym wariancie sprzętu może rozczarowywać.

Base framerate will be 30 FPS. On TVs that support VRR, the framerate can go above 30 FPS — Microsoft Flight Simulator (@MSFSofficial) June 13, 2021

Studio Asobo potwierdziło na swoim Twitterze, że Microsoft Flight Simulator będzie działał na Xbox Series X/S w 30 klatkach. Zdziwieni? Ja nie, w końcu to jedna z najbardziej wymagających PC-towych gier ostatnich lat i raczej mało kto wierzył, że którykolwiek Xbox uciągnie grę w 60 fps. Warto jednak pamiętać, że jeśli Wasz telewizor wspiera VRR (Variable Refresh Rate), obraz powinien być nieco płynniejszy i wizualnie gra będzie działać w nieco ponad 30 klatkach. To oznaczałoby, że MS Flight Simulator nie będzie miał sztywno zablokowanych 30 klatek i to nie jest specjalnie dobra informacja, bo moim zdaniem lepsze stałe 30 klatek niż nawet drobne skoki, które psują zabawę z rozgrywki. Posiadacze gry w wersji na Windows 10 uruchomią ją również na konsolach, tytuł wspiera cross-save i postęp między platformami, podobnie zadziałają również wszystkie dokupione dodatki. Nie dotyczy to jednak DLC od zewnętrznych producentów, przynajmniej na razie.

Od zawsze powtarzam, żeby wszelkie obietnice producentów konsol traktować z przymrużeniem oka, bo popremierowa rzeczywistość szybko je weryfikuje. Tak niestety jest również tym razem. „Najmocniejsza konsola na rynku” już nieco ponad pół roku po premierze pokazuje, że 4K 60 fps nawet w grach na wyłączność nie jest i nie będzie normą. Tak jak się więc spodziewałem, powinniśmy się nastawić na ograniczenia lub kilka trybów działania, w których będziemy musieli wybrać, czy chcemy grać w 4K czy 60 fps, choć obawiam się, że w wielu sytuacjach 1080p 60 fps może być dla niektórych twórców problemem.

źródło