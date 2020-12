Microsoft Flight Simulator otrzymał darmowy tryb VR. Wystarczą gogle rozszerzonej rzeczywistości!

Zobacz też: Gonicie nas za literówki. TA literówka zrobiła z domu wieżowiec

Zdaniem Tomka, Microsoft Flight Simulator jest najlepszym symulatorem lotu, jaki można mieć w swoim domu. Jego zdanie podziela wielu i sam chętnie bym zasiadł za sterami dostępnych w grze maszyn, gdybym tylko posiadał komputer. Muszę jednak uzbroić się w cierpliwość i poczekać na wersję na konsole Xbox Series X|S. A ta zapowiedziana została na przyszłoroczne wakacje — w sam raz na urlopową, wirtualną podróż na drugi koniec świata. Microsoft obiecuje, że konsolowa edycja gry dostarczać będzie tych samych wrażeń, co jego pecetowa odsłona. Spodziewam się jednak, że zabraknie kilku ważnych aspektów pecetowego MFS — dostępu do modów i nowego trybu, który został właśnie udostępniony graczam komputerowym posiadającym gogle VR.

Firma poinformowała, że Microsoft Flight Simulator zyskał właśnie dostęp do Wirtualnej Rzeczywistości. Jeśli posiadacie w domu dowolny zestaw VR podłączany do PC, to wraz z nową aktualizacją otrzymujecie potężną dawkę nowych wrażeń. Dzięki VR zabawa w symulator lotu staje się jeszcze bardziej angażująca i gwarantującą niezapomniane chwile w czasie lotu. Programiści pracujący nad wdrożeniem Wirtualnej Rzeczywistości w Microsoft Flight Simulator postarali się w dostosowaniu gry do sporej liczby gogli VR i zestawów, takich jak Windows Mixed Reality (w tym HP Reverb G2), Oculus, Valve i HTC.

Tryb VR w Microsoft Flight Simulator już dostępny. Dodatkowe wrażenia wprost z kokpitu samolotu

Wprowadzenie Wirtualnej Rzeczywistości do Microsoft Flight Simulator to odpowiedź na zapotrzebowanie fanów i społeczności, która już od premiery wyrażała ogromne zainteresowanie tym trybem. Ważną informacją jest również to, że aktualizacja VR do gry jest całkowicie darmowa i już czeka na pobranie. Niestety nie spodziewam się jej na konsolach, choć w ostatnim czasie pojawiły się informujące sugerujące, że Xbox Series X|S w przyszłości mógłby doczekać się wsparcia dla gogli Wirtualnej Rzeczywistości. Wzmiankę o tym znaleziono w kodzie samego Microsoft Flight Simulator. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i czekać do konsolowej premiery najlepszego symulatora lotu.