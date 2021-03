Niedawno Google poinformowało, że rezygnuje z 6-tygodniowego cyklu aktualizacji przeglądarki Chrome i skraca ten okres do 4 tygodni. Ma to w założeniu zapewnić użytkownikom szybsze korzystanie z nowych funkcje. Micosoft nie zamierza być gorszy i również przechodzi na system aktualizacji Edge co cztery tygodnie. Nowa wersja przeglądarki oparta jest na tym samym silniku co Chromium w Chrome co oznacza, że podstawowe funkcje mogą być do niego dodawane z taką samą częstotliwością co w przeglądarce Google.

4-tygodniowy cykl aktualizacji będzie dotyczył normalnych użytkowników, opcjonalny 8-tygodniowy cykl natomiast klientów korporacyjnych. Podobnie jak Google, Microsoft będzie oferować opcję wydłużonego cyklu aktualizacji, w ramach której update’y przeglądarki Edge będą wydawane po upływie 8 tygodni. Taka opcja przyda się klientom, którzy polegają na infrastrukturze wymagającej dłuższego czasu na wdrożenie nowych aktualizacji lub systemach, które nie zawsze są połączone z internetem. Klienci korporacyjni będą musieli wybrać cykl aktualizacji, jeśli tego nie zrobią, automatycznie załapią się na wspomniane 4 tygodnie.

Począwszy od stabilnej wersji 94, Microsoft Edge przechodzi na 4-tygodniowy cykl wydawania głównych aktualizacji. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że klienci korporacyjni, którzy zarządzają złożonymi środowiskami potrzebują więcej czasu na planowanie i testowanie aktualizacji przeglądarki Microsoft Edge.

Niezależnie od wybranego cyklu, Microsoft będzie przekazywać aktualizacje zabezpieczeń co dwa tygodnie. Tu również firma przyjęła to samo podejście, co konkurencyjne Google przy swoim Chrome.

Niedługo zobaczymy jak częstsze aktualizacje wpłyną na faktyczne przekazywanie użytkownikom nowości i czy nie przełoży się to na problemy ze stabilnością przeglądarki.

