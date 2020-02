Jeśli jednak nie chcecie czekać, to możecie już dzisiaj pobrać przeglądarkę ze strony Edge Insider, na której Microsoft publikuje dla wszystkich chętnych nie tylko betę (aktualizowaną średnio co 6 tygodni), ale też wersję DEV (aktualizacja co tydzień) oraz Canary (aktualizowana niemal codziennie). Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że wersje testowe mogą nie działać do końca poprawnie. Wiele wskazuje jednak na to, że jedna z kolejnych, oficjalnych aktualizacji Edge’a może już dostać możliwość blokowania niechcianych aplikacji. Oby jak najszybciej, wtedy zacznę ją polecać wszystkim znajomym ;-).