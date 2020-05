Pierwsza z buildowych zapowiedzi trafia do Microsoft Edge! Przeglądarka Microsoftu rośnie w siłę

A co poza automatyczną synchronizacją zainstalowanych rozszerzeń w Edge? Możemy wskazać ciasteczka, które nie będą automatycznie usuwane przy zamykaniu przeglądarki, zaś wspomniane już kolekcje doczekały się łatwiejszej obsługi. Teraz wystarczy je przeciągnąć i upuścić — łatwe i praktyczne.

Wszystkie wspomniane wyżej nowości trafiają do użytkowników — nie bądźcie jednak zaskoczeni, jeżeli u Was są jeszcze niedostępne. Zgodnie z tradycją — tutaj również wszelkie nowości napływają falami do kolejnych użytkowników, dlatego możliwe, że nim funkcje te będą dostępne na waszym komputerze trzeba będzie odczekać jeszcze kilka dni. To wszystko dla naszego dobra, wiecie, by pierwsi szczęściarze mogli wyłapać błędy, a Microsoft zdążył je załatać nim trafią do szerszej publiczności. Klasyka.

