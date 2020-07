Edge wyłącza się, gdy masz ustawione Google jako domyślną wyszukiwarkę

Użytkownicy Microsoft Edge od jakiegoś czasu borykają się z problemem, w wyniku którego ich przeglądarki nieoczekiwanie się wyłączają. Problem związany był z wpisywaniem czegoś w pasek adresu. Co ciekawe, okazuje się, że dotyczy to tylko użytkowników, którzy… wybrali Google jako domyślną przeglądarkę. Microsoft od razu zapewnił, że zajmie się tym problemem i naprawi go najszybciej jak to możliwe.

Are you seeing Edge crash when trying to type into the address bar? The team is looking into it! In the meantime, as a workaround, please turn off Search Suggestions here: edge://settings/search. We'll follow up once we have more!

— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) July 30, 2020