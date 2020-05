Metagrid to potężne narzędzie, które zamieni iPada w jeszcze lepszego towarzysza Twojego komputera

Świat gier i aplikacji mobilnych to studnia bez dna. Można eksplorować go latami i… odpalając nowe perełki z App Store’a i Google Play — czuć magię jak dekadę temu, kiedy dopiero wkraczaliśmy w ten magiczny świat. Jasne — im więcej oglądamy, tym mniej nas zaskakuje. Coraz częściej spotykam się nawet z opinią, że użytkownicy smartfonów i tabletów nie instalują już żadnych nowych produktów — dotychczasowe w zupełności im wystarczają. Statystyki mówią zupełnie co innego, no ale niech im będzie. Jeżeli jednak mielibyście sięgnąć po coś nowego, a przy okazji poszukujecie potężnych narzędzi które pozwolą Wam ułatwić pracę — koniecznie dajcie szansę Metagrid. Aplikacji pozwalającej na efektywne wykorzystanie tabletu do zadań specjalnych!

Metagrid: fantastyczne narzędzie na tablety, które ułatwi pracę na… komputerze!

Metagrid to narzędzie, które pozwala na tworzenie zestawu poleceń dla aplikacji z których korzystamy na naszych komputerach. I jego możliwości są naprawdę potężne — od zestawu skrótów, przez bardziej skomplikowane ciągi poleceń, które aktywujemy jednym stuknięciem w ekran tabletu. Interfejs aplikacji jest przemyślany i na tyle czytelny, że korzysta się z niego z największą przyjemnością — a opcja skalowania, dostosowywania i samodzielnego doboru zarówno kolorów jak i ikon sprawia, że każdy będzie mógł go dostosować do własnego widzimisię i skonfigurować do potrzeb.

W ciągu dwóch lat nasze produkty stały się bardzo popularne wśród profesjonalistów, szczególnie tych zajmujących się produkcją muzyki. Nasz produkt używany jest również wszędzie tam, gdzie można usprawnić pracę poprzez działania na skrótach. Dostajemy sygnały, że używają go również programiści, graficy, architekci, projektanci 3d. Nasza aplikacja pozwala dzielić się bibliotekami skrótów, nasi użytkownicy wymieniają je między sobą. Nasza aplikacja współpracuje również z Keyboard Maestro, Screenflow, pracujemy nad głębszą implementacją z OBS studio.

— informują pracownicy. Aplikację testowałem przez kilka ostatnich dni, kombinując ze skrótami i poleceniami na rozmaite sposoby — i przyznam szczerze, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak sprawnie i bezproblemowo to działa, chociaż… nie będę ukrywał, że korzystanie z takiej pomocy wymaga nauczenie się pracy od nowa i wytworzenia zupełnie świeżych nawyków. Bo o ile samo podłączenie programu by po prostu działał jest dziecinnie proste (wystarczy instalacja aplikacji na tablecie i specjalnego programu na komputerze — opcjonalnie też możemy podłączyć urządzenie kablem). Co więcej — najbardziej wymagający użytkownicy mogą podłączyć nawet cztery tablety (!) — i za ich pośrednictwem kontrolować cały zestaw aplikacji na komputerze. Nie da się ukryć że samodzielna konfiguracja ustawień dla poszczególnych programów to zadanie czasochłonne — ale na szczęście później możemy je wszystkie eksportować. Aby jednak nie było tak słodko, to na nieszczęście — wyłącznie do chmury Dropbox.

Domyślnie aplikacja przełącza się do aplikacji, którą mamy aktualnie uruchomioną i aktywną na komputerze — ale nic nie stoi na przeszkodzie, by „zablokować” ją przy jednym programie — i mimo przełączania okien na komputerze, wydawać polecenia tylko jednemu programowi. I tak jak wspomniałem: opcji są dziesiątki, w zależności od potrzeb. A na rozgrzewkę twórcy serwują zestaw predefiniowanych skrótów dla popularnych aplikacji — m.in. Adobe Illustratora, Logic X Pro, Final Cut czy Cubase. Większość — póki co — dla użytkowników komputerów Apple, ale kolejno pojawiają się także dla Windowsa.

Metagrid to niezwykle potężne narzędzie, które kierowane jest przede wszystkim ku branży kreatywnej — bo to ona wyciśnie z niego najwięcej. Szczerze mówiąc — sam mimo kilku dni eksperymentowania, nie znalazłem jeszcze solidnego zastosowania przy mojej pracy. Aplikacja dostępna jest w App Store, w wersji dostosowanej do iPada, za 139,99 zł.