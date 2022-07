Meta zmienia zdanie. W wirtualnej rzeczywistości znajdzie się miejsce na treści dla dorosłych

Metaverse miał być miejscem przyjaznym „dla wszystkich użytkowników” i zarazem wolnym od wszelkiego rodzaju gorszących treści. W teorii pięknie to brzmi, jednak contentem family friendly nie da się podbić świata. Nikomu nie trzeba udowadniać, że największy rozgłos – a tym samym większe pieniądze – drzemią tam, gdzie zakazany owoc. Meta najwyraźniej także doszła do wniosku, że bez seksu, przemocy i używek wirtualne światy przyciągną najwyżej zgraję ośmiolatków. Firma postanowiła więc dodać kategorię 18+ do jednej ze swoich gier VR.

Meta wylewa wodę z dziurawego okrętu

Horizon Worlds to jedna z pierwszych „dużych” gier od Meta, kompatybilnych z okularami VR, która ma stanowić zalążek tego, co w przyszłości ma być powszechnie kojarzone jako Metaverse. Sama produkcja od strony wizualnej jest dość… banalna. Jednak póki co to nie w doznaniach graficznych ma leżeć jej siła, a w interakcjach pomiędzy graczami. Horizon Worlds umożliwia bowiem tworzenie własnych lokacji, w których uczestnicy zabawy mogą spotykać się pod postacią stworzonych wcześniej awatarów.

Przeogromny hype na Metaverse trwał przez dobre kilka miesięcy. Okazało się jednak, że pomimo fantastycznych obietnic technologia ma obecnie niewiele do zaoferowania, a wdrożenie wizji Marka Zuckerberga o przeniesieniu realnego życia do wirtualnego odpowiednika można na tym etapie włożyć między bajki. A co gdyby tak wprowadzić do gry trochę pikanterii i zezwolić na content dla dorosłych? Pomyśleli pracownicy Meta, wprowadzając aktualizację, która z logiką ma niewiele wspólnego.

Gra 18+ bez treści dla dorosłych może teraz wyświetlać… treści dla dorosłych?

Tak, wiem, że to trochę zagmatwane, ale już spieszę z wyjaśnieniem. Otóż Horizon Worlds jest domyślnie grą przeznaczoną dla odbiorców pełnoletnich. Sęk w tym, że produkcja od momentu premiery nie posiadała żadnych mechanizmów, mających chronić nieletnich przed nieodpowiednimi treściami. Z tego powodu Meta zabroniła (w grze 18+) wszelkich treści zahaczających o „gorszące”, takich jak alkohol, narkotyki czy seks. Decyzja została podyktowana chęcią stworzenia miejsca przyjaznego dla młodszych graczy, którzy formalnie nie powinni mieć w ogóle dostępu do gry. To tak jakby cenzurować filmy pornograficzne, aby stały się bardziej przystępne dla niepełnoletnich.

W najnowszej aktualizacji wytycznych tworzenia światów, Meta zmienia zasady rozgrywki. Od teraz content seksualny, narkotyki oraz przemoc mogą być już implementowane do wirtualnych lokacji, ALE… muszą zostać oznaczone tagiem „dla dorosłych”. Tu jednak Meta wprowadza pewne ograniczenia, bowiem możesz co prawda zamieścić w swoim świecie treści jednoznacznie wskazujące na stosunek między awatarami ale nie takie, które są zbyt sugestywne. Co to oznacza? Tego nie wie chyba sama Meta. Podobnie nielogiczne zabiegi dotyczą używek. Gracz może w wirtualnej rzeczywistości umieścić marihuanę czy alkohol ale nie może ich jednoznacznie promować. A przemoc? Treści gorszące lub nawet obrzydzające są jak najbardziej okej, ale ukazywanie przemocy w prawdziwym życiu jest już zabronione.

Ma to zapewne podtrzymać narrację, że Horizon Worlds jest produkcją przyjazną wszystkim użytkownikom, ale jednocześnie podkręcić jej atrakcyjność tak, aby nie prezentowała się jak pierwsza lepsza gra MMO z 2012 roku. Niestety takie nieprecyzyjne wytyczne otwierają drogę do nadużyć, z którymi gra borykała się już w przeszłości. W lutym tego roku The Washington Post ostrzegał przed przypadkami groomingu i wykorzystywania nieletnich w Horizon Worlds, właśnie dzięki dziurawej moderacji, nie do końca pewnej jak podchodzić do kwestii manipulowania młodocianymi w grze, do której nie powinni mieć dostępu. Czy zasłona dymna w postaci kategorii 18+ rozwiąże ten problem? Myślę, że znacie odpowiedź na to pytanie.

