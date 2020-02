Messenger na iOS z prostszym i bardziej przejrzystym wyglądem

Jaka ku temu prowadzi droga? Tak zwanego odchudzania aplikacji ze zbędnych dodatków, a także upraszczanie interfejsu. Ten już w poprzedniej wersji był naprawdę przejrzysty i nieskomplikowany, lecz teraz można chyba nawet użyć określenia banalny. Wszystko co piszę dotyczy oczywiście wersji na iOS-a, ale jestem świadomy tego, że podobną ścieżką kroczy Messenger na Androida.

Odświeżony wygląd Messengera na iOS pojawił się u mnie znienacka

Na porównawczych zrzutach ekranu możecie zauważyć, jak Facebook pozbył się z Messengera niepotrzebnego, dużego nagłówka z napisem „Czaty” ponad listą konwersacji i zlikwidował przycisk prowadzący do kamery. Pozostawiono, naturalnie, przycisk pozwalający utworzyć nową rozmowę. O ile pierwsza ze zmian jest zrozumiała i w pełni uzasadniona, to podejrzewam, że niektórzy użytkownicy z pozbycia się skrótu do kamery zadowoleni nie będą. Mimo wszystko sporo osób korzysta z funkcji Stories w Messengerze, a także wysyła za jego pośrednictwem zdjęcia znajomym i bliskim, a to był najprostszy sposób na szybkie uchwycenie czegoś.

Zmiany zauważalne są też na dolnym pasku, gdzie pozbyto się trzeciej zakładki „Odkrywaj” i pozostawiono tylko dwie. Od teraz są one podpisane etykietkami: „Czaty” oraz „Osoby”, więc zawartość tych sekcji jest na pewno zrozumiała dla wszystkich. Przyznam, że ani razu nie zdarzyło mi się odwiedzić zakładki „Odkrywaj”, więc na potrzebę tekstu musiałem to zrobić pierwszy raz. Szybko zrozumiałem, że nic nie straciłem, bo lista sugerowanych „rozmówców” – czyli profili marek i firm na Facebooku – to jakieś kuriozum. Być może niektóre z nich używają przydatnych botów, żeby informować nas o nowych promocjach, premierach i tak dalej, ale najwyraźniej mało kto z tego korzystał, skoro Facebook kompletnie z tej zakładki zrezygnował.

Mniejsze elementy, więcej miejsca na potrzebne funkcje