Mercedes EQS z zasięgiem 700 km

Na szczegóły dotyczące napędu jeszcze będziemy musieli poczekać, ale Mercedes pochwalił się wczoraj, że pakiet baterii stosowany w tym modelu produkowany będzie w Stuttgarcie, a jego pojemność to 108 kWh. Dodając do tego zapowiadany współczynnik oporu powietrza wynoszący zaledwie 0,20, ma to pozwolić na przejechanie nawet 700 km według normy WLTP. Dodatkowo moc ładowania może dochodzić do 350 kW, co sprawia, że 550 km zasięgu będzie można odzyskać w około 20 minut. Trzeba przyznać, że to nie lada osiągnięcie jeśli faktycznie okaże się zgodne z prawdą. Napęd na obie osie będzie generował w sumie 476 KM, a Mercedes obiecuje, że EQS będzie najlepiej wyciszonym autem w swojej klasie. Tak bardzo, że w systemie MBUX przewidziano specjalne ustawienia do generowania lekkiego hałasu jak w samochodach spalinowych. Trudno nie być pod wrażeniem.