Mercedes klasy S wyznacza nowy standard

Na pierwszy rzut oka może na to nie wygląda, ale nowa klasa S to rewolucja pod każdym względem i nowy początek dla Mercedesa. Mamy tutaj nową płytę podłogową- MRA, która w przyszłości trafi również do niższych modeli – klasy E i C. Mamy nowy styl designu, który wraca do bardziej pionowego grilla nawiązując do modeli marki z przeszłości. Jednocześnie cała sylwetka jest bardziej opływowa i charakteryzuje się niższym współczynnikiem oporu powietrza, na co wpływ ma też odpowiednio wyprofilowany tył, który jednak za bardzo nie przypadł mi do gustu. Nowa klasa jest też o 5 cm dłuższa od poprzedniego modelu, ma 517,9 cm w wersji standardowej i 528,9 cm w wersji wydłużonej. Pojemność bagażnika to natomiast 550 litrów (jeśli ktoś zwraca na to uwagę, to jest to o 20 litrów więcej niż wcześniej ;-)).