Mercedes klasy C 2021

Na pierwszy rzut oka nowy model nie różni się jakoś drastycznie od wersji, którą zastępuje. W sedanie nadal króluje długa maska, a tylna część nadwozia jest mocno skrócona, z wyraźnie zaznaczonym spojlerem, który nadaje całej sylwetce dynamiki. Bryła jest mniej więcej taka sama, choć nowa klasa C nieco urosła, do 475 cm (6,5 cm więcej niż poprzednik) długości oraz 182 cm szerokości. O 2,5 cm zwiększono też rozstaw osi, więc na tylnej kanapie powinno być nieco więcej miejsca. Bagażnik natomiast mieści przyzwoite 455 litrów. Co ciekawe to niewiele mniej niż wersja kombi, która pomieści 490 litrów, przy bardzo podobnych rozmiarach.