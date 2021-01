Co ciekawe w konsoli wbudowany będzie czytnik linii papilarnych, który pozwoli na rozpoznanie kierowcy i wczytanie odpowiedniego profilu. W opcji będzie też system kamer, który będzie rozpoznawał kierowcę po twarzy. Na tej podstawie dopasuje nie tylko położenie fotela, ale też szereg innych rozwiązań. MBUX ma uczyć się kierowcy i jeśli np. regularnie wieczorem we wtorek wykonujemy konkretny telefon, to samochód sam na o tym przypomni. To jednak tylko jedno z wielu zastosowań tego rozwiązania.

Mercedes EQS, czyli elektryczna limuzyna

MBUX Hyperscreen w pierwszej kolejności trafi do modelu EQS, czyli elektrycznej limuzyny pokroju topowej klasy S. W późniejszym czasie to samo rozwiązanie trafi jednak również do tego drugiego modelu. EQS ma zostać zaprezentowany w tym roku, według dotychczasowych przecieków zaoferuje napęd na wszystkie koła, zasięg około 700 km oraz przyśpieszenie do 100 km/h w czasie poniżej 5 sekund. Maksymalna moc ładowania baterii ma wynosić aż 350 kW co pozwoli na odzyskanie 550 km zasięgu w około 20 minut. Pod warunkiem, że znajdzie się tak mocna ładowarka. Mercedes celuje wysoko i będzie to z pewnością jedna z najbardziej wyczekiwanych premier w tym roku.