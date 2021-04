Mercedes EQS – ogromny zasięg to nie wszystko

Koncepcyjny model na bazie którego powstał EQS został zaprezentowany pod koniec 2019 roku i choć jego wnętrze było jeszcze za bardzo futurystyczne jak na 2021 rok, to bryła nadwozia, a nawet dwukolorowa karoseria zostały zachowane. Z wcześniejszych publikacji wiecie już jak wygląda wnętrze oraz jakie możliwości ma platforma EVA na bazie, której powstał EQS. Teraz zobaczmy jak to wszystko prezentuje się w pełnej krasie. Elektryczna limuzyna z pewnością będzie zwracać na siebie uwagę na drodze i to nie tylko z powodu ogromnych rozmiarów (526 cm długości, 192 cm szerokości) oraz przepastnej kabiny (326 cm roztawu osi), ale również swoimi kolorami oraz obłą stylistyką. Mercedes chwali się, że aerodynamika nadwozia jest doskonała, co owocuje współczynnikiem oporu powietrza na poziomie 0,20. To wartość praktycznie niespotykana w autach produkowanych masowo.