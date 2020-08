Zużycie paliwa po wyczerpaniu akumulatorów

Benzynowy silnik zastosowany w Mercedesie E 300e nie uległ większym modernizacjom względem tego, co było oferowane choćby w E 350e. To 2-litrowa, 4-cylindrowa jednostka o żwawej charakterystyce i wysokiej kulturze działania. Niestety nie można jej pochwalić za wyjątkowo oszczędne obchodzenie się z paliwem – choć biorąc pod uwagę parametry, nie jest źle. Wariant, który prezentuję poniżej dotyczy oczywiście sytuacji, gdy akumulatory zostały już wyczerpane – w realnym scenariuszu użytkowania właśnie tak podróżuje się hybrydą Plug-In w trasie. W mieście z kolei jest, a przynajmniej powinna to być rzadkość, gdyż jeśli nie ładujesz codziennie hybrydy Plug-In, to znaczy że nie korzystasz z niej w sposób właściwy, a to niweczy sens posiadania czy użytkowania takiego samochodu. Jeszcze raz podpinam film:

Oprogramowanie napędu hybrydowego Mercedesa E 300e 2019/2020, podobnie jak w 99% pozostałych hybryd Plug-In, dąży do niemal całkowitego wyczerpania akumulatorów (do ustalonego progu) nim użyty zostanie silnik spalinowy – tyczy się to w największym stopniu jazdy po mieście oczywiście, niezależnie czy wybierzemy tryb w pełni elektryczny (E-Mode) czy hybrydowy. Inżynierowie pozostawili jednak pewną rezerwę energii do jazdy w trybie hybrydowym, już po tym gdy E-Mode nie jest dostępny, a która pozwala na m.in. pełzanie w korku za pomocą prądu wyłącznie. Mając jednak akumulatory naładowane w 10% (granica przy której E-Mode jest niedostępny) trzeba już bardzo ostrożnie używać pedału gazu, żeby nie włączyć jednostki spalinowej – wymaga to pewnej wprawy i szkoda, że moc silnika elektrycznego jest wówczas tak mocno ograniczona (rezerwy energii powinno być więcej, by jazda w trybie hybrydowym bez udziału silnika spalinowego była łatwiejsza). Jeśli będziemy nieuważnie to robić, to średnie zużycie paliwa w mieście wzrosnąć może dosyć istotnie względem wyniku zaprezentowanego wcześniej. W efekcie udział jazdy bezemisyjnej po mieście wyniósł 56% dystansu oraz 77% czasu jazdy – całkiem dobre, choć nie rekordowe rezultaty. Uzyskanie przedstawionego na filmie wyniku – 7,2 l/100 km – wymaga jednak bardzo uważnej i przewidywalnej jazdy.

Mercedes Klasy E 300e po odświeżeniu w 2020 roku oferuje ten sam zakres pojemności akumulatora, ale tym razem między 100, a 1%, a nie 100 a 10% jak w modelu przed liftem. Możliwy do osiągnięcia zasięg jest porównywalny.