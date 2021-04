Elektryczna rewolucja dotyka wszystkich

Niestety, w czasach gdy nawet Ferrari montuje w swoich samochodach napędy hybrydowe, już chyba żaden producent aut sportowych nie będzie w stanie pozostać tylko przy silnikach spalinowych. Nie inaczej będzie z AMG, które pochwaliło się dwoma nowymi wersjami napędu hybrydowego, który niedługo trafi do przyszłych modeli marki Mercedes. Bazują one na dobrze znanych silnikach spalinowych, które będą wspomagane przez silnik elektryczny. W przypadku modelu V8 o pojemności 4 litrów, całkowita moc układu będzie mogła przekroczyć nawet 800 KM, a moment obrotowy dojdzie do 1000 Nm. To kosmiczne liczby, które bez problemu pozwolą na osiągnięcie pierwszych 100 km/h w czasie poniżej 3 sekund.