Mercedes-AMG A35 jazda próbna

Oczywistym jest, że Mercedes-AMG A35 4Matic jest sztywno zestrojony i to nawet w komfortowym ustawieniu adaptacyjnych amortyzatorów. Jest to jednak poziom w pełni akceptowalny biorąc pod uwagę osiągi. Do takich aut jak BMW M2 jeszcze trochę brakuje pod względem sztywności zawieszenia. Poprzeczne nierówności nie sposób nie odczuć, zapadnięte studzienki lepiej omijać, a na mocno nierównej drodze lepiej po prostu zwolnić. Jest to oczywiście cena za osiągi, a ich omówienie zaczniemy od przyspieszenia:

Co prawda nie udało się uzyskać deklarowanych 4,7 s, ale 4,8 s to wciąż świetny wynik jak na hatchbacka, szczególnie że jest on do uzyskania także na mokrej nawierzchni – w końcu mamy tutaj napęd na cztery koła, bardzo skuteczny dodajmy. Warto zwrócić uwagę na możliwości jakie oferuje 2-litrowy, turbodoładowany silnik A35 AMG: oczywiście wyraźnie ożywa on powyżej około 2500 obr./min, ale nawet przy 1500 żwawo napędza samochód. Co równie ważne zwłoka na mocne dodanie gazu związana z koniecznością napędzenia turbosprężarki jest niewielka.