Mercedes zrezygnuje z aut spalinowych już w 2030 roku

Mercedes ogłosił wczoraj bardzo ambitne plany na najbliższą dekadę, w której chce wydać 40 mld euro na przejście z produkcji aut spalinowych na elektryczne. Od 2030 roku na wybranych rynkach koncern będzie oferował już tylko samochody z silnikami elektrycznymi. Co więcej już od przyszłego roku, praktycznie każdy spalinowy model w ofercie firmy będzie miał swój elektryczny odpowiednik. Przejście na napęd alternatywny zostanie jeszcze bardziej przyśpieszone w 2025 roku kiedy to pojawią się trzy nowe platformy, zapowiadające się na małą rewolucję na rynku.

Nowe platformy to MB.EA, AMG.EA i VAN.EA. Pierwsza z nich przeznaczona będzie dla średnich i dużych samochodów, druga dla aut o zacięciu sportowym, a trzecia dla aut użytkowych. Mercedes planuje jednak kompleksowe podejście i zastosowanie nietuzinkowych rozwiązań, których wcześniej nie było na rynku co ma pozwolić na znaczne zwiększenie zasięgu. Firma między innymi pracuje nad nowym typem silnika elektrycznego o lżejszej konstrukcji i większej efektywności. W pracach ma pomóc brytyjska firma YASA, która została właśnie przez Mercedesa przejęta. Uniwersalne będą też pakiety baterii, co ma pozwolić na obniżenie ich kosztu produkcji, a do 2030 roku powstanie 8 fabryk produkujących ogniwa o pojemności 200 GWh rocznie.