Mega duże telewizory pod choinkę w cenie małego smartfona – Hit propozycje od JVC, Toshiby i Hitachi na święta!

Święta już za rogiem. Chcemy by nasi najbliżsi pod choinką znaleźli to, o czym marzą. To nadchodzące Boże Narodzenie będzie odrobinę inne od minionych lat. Spotkania w dużym gronie rodziny z wiadomych względów są niemożliwe. Do tego dochodzi lockdown i fakt, iż w domu spędzamy teraz więcej czasu niż kiedykolwiek. Od lat jest jeden wyjątkowy element elektroniki, który gromadzi wokół siebie ludzi. Mowa, oczywiście, o telewizorze. I tak się składa, że w okazji nadchodzących Świąt marki JVC, Hitachi i Toshiba przygotowały przygotowały też promocję, w ramach której znakomite modele z portfolio można nabyć w cenie... średniej klasy smartfona!

Duże, wysokiej jakości, ekrany są tańsze niż kiedykolwiek, oferując przy tym więcej niż kiedykolwiek. Liczące pięćdziesiąt (i więcej) cali konstrukcje nie kosztują już fortuny, a oferują znacznie więcej niż tylko oglądanie kosztujących krocie kanałów z kablówek i satelity. W elektronicznym smart-świecie, mogą stanowić większy ekran dla naszego smartfona, tabletu czy komputera. Ale nie musimy nawet wykorzystywać obrazu z innych urządzeń — bowiem same telewizory oferują dziesiątki aplikacji: z filmami, muzyką, a nawet grami! Warto zadbać o odpowiednią rozrywkę w czasach, w których mamy szansę spędzać rodzinnie więcej czasu niż kiedykolwiek. Nie mam tutaj na myśli jedynie nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, ale także wszystko co nadejdzie po nich. Długie, zimowe, popołudnia, zimowe ferie (które prawdopodobnie także spędzimy w zamknięciu) czy pierwsze . To doskonała okazja by nadrobić wszystkie familijne filmowe klasyki, a może nawet wspólnie pograć w kooperacyjne gry wideo?!

Telewizory w świetnych cenach dla całej rodziny. Obok tych modeli nie możesz przejść obojętnie!

Jak już wspomniałem wyżej, trwa promocja na telewizory marek JVC, Hitachi oraz Toshiba. Przecenionych zostało kilkanaście modeli, a dziś chciałbym polecić kilka obok których trudno będzie przejść obojętnie. Stosunek jakości do ceny jest powalający — a jeżeli dodamy do tego jeszcze fakt, iż każdy z nich działa w oparciu o system Android TV — przed użytkownikami otwierają się dziesiątki możliwości! Świat aplikacji w sklepie Google stoi przed nimi otworem!

JVC VA8000 — 50-calowy telewizor za 1799 złotych

Pierwszy z modeli to JVC VA8000 o przekątnej ekranu 50 cali i rozdzielczości 4K (czyli 3820 x 2160 px). Minimalistyczny design, cztery złącza HDMI, dwa porty USB i intuicyjna obsługa sprawiają, że trudno przejść obok niego obojętnie. Odświeżanie ekranu z częstotliwością 50 Hz oraz wsparcie HDR zapewnią fantastyczne wrażenia wizualne. O dźwięk zadbają dwa wbudowane głośniki wspierające system dźwięku przestrzennego DTS HD. Sprzęt dostępny jest w kilku wariantach wielkości — 50-calowy model można kupić już za 1799 złotych w sklepie Media Expert! Ten model oferowany jest także w wariancie 43, 55, 58 oraz 65 cali.

JVC LED LT-50VA3000 — 50-calowy telewizor za 1699 złotych

Kolejna z propozycji to również 50-calowy wariant telewizora od JVC. I kiedy porównacie go z powyższą propozycją szybko odkryjecie, że to bliźniaczy model, który różni się przede wszystkim wyglądem. Tutaj również nie zabrakło ekranu 4K, wsparcia dla HDR i systemu dźwięku DTS HD. Podobnie jak VA8000 — tutaj również mowa o klasie energetycznej A+, systemie Android (dostępnym w języku polskim) i intuicyjnej obsłudze. Różni je wyłącznie wygląd — no i cena. JVC LED LT-50VA3000 w wariancie 50-calowym dostępny jest w sklepie Media Expert za 1699 złotych. Ten model oferowany jest także w wariancie 43 i 55 cali.

Toshiba 55UA6B63DG — 55-calowy telewizor w promocji za 1899 złotych

Trzeci z polecanych modeli to 55-calowy telewizor firmy Toshiba o rozdzielczości 4K, z podświetlaniem matrycy Direct LED. Model z 2020 roku oferuje szybki 4-rdzeniowy procesor, doskonałe kąty widzenia oraz jasność ekranu 320 cd/m2. Warto mieć na uwadze, że to jedna z najlepszych konstrukcji na tej półce cenowej dla graczy, oferująca imponująco niski input lag na poziomie 17 ms! Idealny wybór pod konsole, niewielkie ramki i łatwa obsługa systemu Android TV czynią go kuszącą, uniwersalną, opcją dla każdego! 55-calowy wariant dostępny jest w sklepie Euro RTV AGD w promocyjnej cenie 1899 złotych. Ten model oferowany jest także w wariancie 65 cali.

Hitachi 50HAK5750 — 50-calowy telewizor w promocji za 1499 złotych

Ostatnią z propozycji jest będący w znakomitej promocji 50-calowy telewizor firmy Hitachi. Model 50HAK5750 także oferuje użytkownikom wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4K UHD — i podobnie jak poprzednicy, zaawansowany procesor zwiększy rozdzielczość odtwarzanych materiałów by te możliwie jak najlepiej prezentowały się na dużej matrycy urządzenia. To również sprzęt idealny dla graczy, który dodatkowo kusi większą jasnością — mowa tu o 350 cd/m2! 50-calowy telewizor Hitachi 50HAK5750 dostępny jest w sklepie Euro RTV AGD w promocyjnej cenie 1499 złotych. Ten model oferowany jest także w wariancie 43, 55 oraz 58 cali.

Zamiast 5-calowego smartfona Mikołaj może przynieść duży prezent z którego ucieszy się cała rodzina!

Telewizor nie jest już tylko miejscem do telewizji. To najczęściej największy ekran w domu: ten na którym najwygodniej ogląda się filmy i seriale, pochłania materiały z YouTube czy uruchamia gry wideo. Zarówno konsolowe, komputerowe, w chmurze — jak i te bezpośrednio z biblioteki Sklepu Play dostępne na telewizory. Marki Hitachi, Toshiba i JVC udowadniają, że duże, dobrej jakości, telewizory nie muszą zwalać ceną z nóg. Wyżej wybrałem po jednej opcji dla każdego z modelu — ale koniecznie przejrzyjcie także inne warianty!

