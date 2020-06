Czy media społecznościowe stały się dyktatorami w białych rękawiczkach? Wszystko na to wskazuje

Trump kontra…wszyscy

Twitter poszedł z prezydentem USA na frontalna starcie. Flaguje i ukrywa jego Tweety. Na każdym kroku zaznacza, że Trump nie mówi prawdy i jest to genialne! Jest tylko jedno małe „ale”. Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego tak wiele syfu dalej tam jest, a wielu celebrytów nadal może mówić co im się podoba?

Tej nocy świat obiegła informacja o tym, że Twitch dał Donaldowi Trumpowi bana. Oficjalny powód: propagowanie nienawistnych treści. Szkoda, że nadal tak wiele kanałów tego typu umyka kompasowi moralnego Twitcha. Reddit zbanował największy subreddit na którym skupiały się osoby popierające Donalda Trumpa. Myślicie, że to jedyne takie miejsce w tym serwisie w którym są kontrowersyjne treści? Niestety nie.

Doprowadza to do absurdu jakim jest postawa Facebooka, który pozostaje osamotniony na placu boju skupionego wokół wolności słowa (a przynajmniej jego namiastki).

Równość nie dla wszystkich

Problem jaki tutaj mam polega na nierównej równości. Serwisy skupiają się na Trumpie i mówiąc kolokwialnie, pałują go na każdym kroku. Dlaczego? No bo jest prezydentem! Politykiem z pierwszych stron gazet na całym świecie. No dobra, załóżmy, że to prawda. Co z ludźmi, którzy mają gigantyczne zasięgi a plotą głupoty? Każdy z was znajdzie kilka przykładów, które zasługują na równie solidne piętnowanie, a tak się nie dzieje.

Problem ze współczesną wolnością słowa jest taki, że to słowo nie jest wolne ani równe wobec wszystkich. Trump to kontrowersyjna postać, nie umiem ocenić jego polityki, bo się na tym nie znam. Jednak jego postawa w wielu wypadkach jest skandaliczna i potrafię zrozumieć wiele kar od różnych serwisów które otrzymuje. To co w tym jest jednak karygodne to fakt, że Trump jest taki od lat, jednak dziwnym trafem kumulacja wszystkich akcja trafia na rok wyborczy. W takie zbiegi okoliczności nie wierzę i pachnie mi to (nie mam na to dowodów) aktywnym i bezczelnym udziałem korporacji w wyborach.

Problem współczesnych korporacji – problem jaki ja z nimi mam – jest taki, że są to dyktatorzy w białych rękawiczkach. Ukrywają się za regulaminami, które rzekomo są dla dobra wszystkich, a tak naprawdę to narzędzie do dowalenia tym, którym akurat potrzebują.

No i na koniec moje pytanie do was. Czy uważacie, że internet to jeszcze miejsce, w którym wolność słowa faktycznie istnieje? Czy może przez nasze nadmierne skupienie w obszarach mediów społecznościowych sprawia, że nie ma ani wolności, ani niezależności?