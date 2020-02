Najlepiej sprzedające się gry w sieci Media Markt skrywają bardzo miłą niespodziankę

To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o wagę gier na wyłączność

Wiem że wielu wciąż uważa, że pierwszorzędnym argumentem ZA wyborem tej, a nie innej, marki konsoli jest kwestia gier na wyłączność. Może i dla najbardziej zaangażowanych użytkowników tak jest, ale one są w gruncie rzeczy drobnym argumentem. Bo jak widać na powyższych listach, gry które rozchodzą się jak świeże bułeczki to głównie tytuły multiplatformowe. Na powyższych listach wyjątki stanowią tylko God of War (PlayStation 4), Pokemony i Zelda (Nintendo Switch). Reszta to produkcje którymi cieszyć można się na kilku platformach.

