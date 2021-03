McDonald’s w Pyszne.pl z ponad 100 lokali w Polsce

Otworzenie pierwszego lokalu McDonald’s w Polsce było wielkim wydarzeniem. Zachód zawitał nad Wisłę, po hamburgery ustawiały się kolejki. Uroczyste otwarcie, przecinanie wstęgi przez ówczesnego ministra pracy i polityki socjalnej — Jacka Kuronia i plejada gwiazd. Z perspektywy czasu wydawać się to może śmieszne, tym bardziej, że obecnie McDonald’s w naszym kraju ma otwartych ponad 460 restauracji. I to nie tylko w dużych miastach.

Jeśli lubicie oferowane przez sieciówkę hamburgery i inne dania, a z racji panującej pandemii nie możecie się nimi swobodnie zajadać — czy to w lokalu, czy też na wynos, to może zainteresuje Was fakt, że McDonald’s rozszerza współpracę z Pyszne.pl i dostarczy zamówienia w większej liczbie miast.

Od niemal 30 lat, czyli momentu otwarcia pierwszej restauracji McDonald’s w Polsce, rozszerzamy działalność dostarczając naszym gościom smaczne posiłki z najwyższą dbałością o jakość oraz bezpieczeństwo. Dzięki współpracy z takimi partnerami jak Pyszne.pl nasze kultowe burgery czy aromatyczna kawa docierają do domów już nie tylko mieszkańców dużych miast, ale też mniejszych miejscowości.

— mówi Monika Dąbrowska, McDelivery Lead.

McDonald’s rozszerza współpracę z Pyszne.pl. Hamburgery dojadą do mieszkańców 23 miast

We wrześniu ubiegłego roku McDonald’s w Pyszne.pl był dostępny w zaledwie kilku miastach Polski: Poznań, Kraków, Szczecin, Wrocław, Kielce, Sosnowiec, Rzeszów, Lublin, Radom. Obecnie, hamburgery i inne dania z popularnej sieciówki zamówicie z ponad 100 lokali rozmieszczonych w całym kraju. Z dowozów skorzystają teraz także mieszkańcy Chorzowa, Katowic, Częstochowy, Bydgoszczy, Gliwic, Torunia, Warszawy, Gdyni, Białegostoku, Gdańska, Olsztyna oraz Zielonej Góry.

Według naszych badań aż 44% osób uważa burgery za idealne danie na spotkania, a ponad 1/3 – że przyjemnie je zajadać podczas oglądania filmów, seriali i meczów. Niemal tyle samo osób wskazuje, że wyśmienicie dopełniają chwile relaksu w domu. Nic dziwnego – burgery mieszczą się dla wielu osób w kategorii comford food, przywołując pozytywne skojarzenia.

— mówi Katarzyna Makowska, brand manager Pyszne.pl (pisownia oryginalna)

Zamówienia dań z McDonald’s przez Pyszne.pl dokonacie za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej na urządzeniach z Androidem i iOS lub z poziomu strony internetowej Pyszne.pl. Minimalna kwota to 30 zł, a dostawa jest darmowa.

Źródło: informacje prasowe