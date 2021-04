mBank z ofertą dla graczy. Gamingowe karty, zwroty i bonusy

Nowa oferta skierowana jest do osób, które założą i będą korzystać z eKonta osobistego (dla osób powyżej 18. roku życia) lub eKonta możliwości (dla osób między 13. a 24. rokiem życia). Za aktywność w pierwszym miesiącu otrzymają darmową roczną subskrypcję G2A Plus. G2A to jeden z najpopularniejszych serwisów skupiających społeczność graczy i sprzedawców oferujących cyfrowe wersje gier w postaci kluczy aktywacyjnych. G2A Plus to usługa pozwalająca uzyskać dodatkowe zniżki (do 10%), darmowe gry cyfrowe (jedna w miesiącu) i inne bonusy. Nowa oferta mBanku pozwala też na uzyskanie zwrotu w wysokości 100 zł, pod warunkiem, że konto będzie aktywnie wykorzystywane w początkowym okresie jego użytkowania.

mBank z nową ofertą dla graczy. Gamingowe karty, zwroty i bonusy w serwisie G2A

Wraz z nową ofertą dla graczy, mBank przygotował też dodatkowe atrakcje. To jedna z dwóch kart z grafikami inspirowanymi światem gier komputerowych i konsolowych. Te zostały zaprojektowane przez znanego łódzkiego artystę Daniela Tworskiego — twórcę projektu Gouda Works. Do wyboru są też inne, bardziej tradycyjne wzory kart, a także Mastercard Mobilna — karta wydawana wyłącznie w formie cyfrowej.

Co trzeba zrobić, by skorzystać z promocji?

Należy do 30 czerwca 2021 założyć promocyjne konto w mBanku (szczegóły tutaj: eKonto możliwości | eKonto osobiste).

W pierwszym miesiącu po otwarciu rachunku trzeba wykonać min. 5 transakcji kartą i min. 1 transakcję BLIK.

Gdy te warunki zostaną spełnione, mBank przygotuje mOkazję dającą dostęp do darmowej subskrypcji G2A Plus na rok.

Aby otrzymać zwrot 100 zł na rachunek, wystarczy w kolejnym miesiącu znowu zapłacić kartą min. 5 razy i przeprowadzić przynajmniej jedną transakcję BLIK.

Warto jednak dodać, że z promocji skorzysta ograniczona liczba chętnych. Oferta przeznaczona jest do pierwszych 5 tysięcy osób, które zdecydują się na założenie nowego konta mBanku i aktywne z niego korzystanie.

Więcej informacji znajdziecie na stronach mBanku: eKonto osobiste oraz eKonto możliwości.