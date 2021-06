Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2020 roku, tak więc już jest dość stare, zastanawiałem się więc, skąd pomysł by opublikować je dopiero teraz. Odpowiedź znalazłem w treści wpisu na UOKiK, który to pochwalił się niedawną interwencją w mBanku, właśnie w związku z ich aplikacją mobilną.

Banki w Polsce w większości oferują darmowe usługi bankowe i korzystanie z ich kart, jednak pod pewnymi warunkami. Najczęściej jest to wymóg wpływu na konto co miesiąc określonej sumy pieniędzy oraz dokonanie określonej liczby transakcji kartę płatniczą. To jest zrozumiałe – coś za coś, korzystamy z serwisu transakcyjnego za darmo – bank chce aby co miesiąc lądowały na nim jakieś środki. Podobnie rzecz się ma z kartami płatniczymi.

Jednak mBank wpadł na jeszcze inny pomysł w tym temacie, by zachęcić swoich klientów do korzystania z ich aplikacji mobilnej, kilka miesięcy temu chciał w swojej nowej taryfie opłat wprowadzić dodatkowy warunek braku opłat za korzystanie z karty płatniczej, a mianowicie – conajmniej jedno logowanie w miesiącu do aplikacji mobilnej mBanku.