Mobilna karta płatnicza Mastercard z usługą wielowalutową

Mobilna karta jest dostępna dla klientów już od dzisiaj. To specjalna karta, która nie istnieje w fizycznej, plastikowej postaci. Klient może ją zamówić do swojego rachunku i od razu dodać do płatności Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay. Karta będzie bowiem aktywna od razu po zamówieniu. Nie trzeba czekać na przesyłkę i w ogóle mieć z nią kontaktu. Karty można używać podobnie jak tradycyjnych „plastików”, czyli można nią:

płacić zbliżeniowo w sklepach/restauracjach (przy użyciu smartfona),

wypłacać gotówkę w bankomatach wyposażonych w opcję zbliżeniową (wystarczy przyłożyć urządzenie mobilne do oznaczonego miejsca),

płacić w internecie (wystarczy podać dane karty, widoczne w aplikacji mobilnej, karta obsługuje bezpieczny standard 3D Secure),

płacić w aplikacjach mobilnych podając dane karty lub za pomocą Google Pay i Apple Pay.

Kartę może zamówić każdy klient indywidualny powyżej 13. roku życia. Opłaty będą identyczna jak w przypadku tradycyjnych kart, czyli 0 zł za wydanie, 0 zł za kartę przy jednej transakcji w miesiącu, 0 zł za wypłaty z bankomatów powyżej 100 zł. Na karcie Mastercard Mobilna można bezpłatnie:

ustawić limity autoryzacyjne (również tymczasowe) dla różnych rodzajów transakcji,

tymczasowo zablokować kartę,

skorzystać z Usługi Wielowalutowej aby obniżyć koszty transakcji w innych walutach,

zmienić PIN,

zablokować transakcje (a) zagraniczne (b) z usługą DCC, (c) z opłatą Surcharge.

Aplikacja mobilna dla konta Junior

W lutym br. mBank wprowadził do oferty rachunek Junior dla dzieci poniżej 13. roku życia. Jest on dostępny dla wszystkich dorosłych, którzy są klientami banku. Wraz z kontem, rodzic może założyć dziecku pierwszą kartę płatniczą. Dziś bank deklaruje uzupełnienie konta Junior o aplikację mobilną. Na początek możliwości aplikacji będą ograniczone do sprawdzania salda rachunku i historii transakcji, ale bank zapowiada jej dalszy rozwój.

Aby skorzystać z aplikacji, rodzic powinien mieć zainstalowaną na swoim telefonie aplikację mBankPL. Aplikację Junior należy pobrać z oficjalnego sklepu i aktywować przy pomocy aplikacji rodzica. Juniorska aplikacja, podobnie jak wersja dla rodziców, będzie zabezpieczona kodem PIN. Dziecko będzie mogło w niej sprawdzić stan konta i historię wydatków. Aplikacja dostępna będzie na dwóch najpopularniejszych systemach: Android oraz iOS. O tym, kiedy pojawi się w sklepach bank poinformuje w osobnym komunikacie.