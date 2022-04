MateBook E i MateBook 16. Wszechstronność zamknięta w smukłej formie nowych laptopów Huawei

Do oferty Huawei trafiły niedawno dwa modele laptopów do zadań specjalnych. Hybrydowy Huawei MateBook E, który umożliwia korzystanie zarówno w trybie komputera, jak i tabletu oraz najbardziej wydajna maszyna w portfolio marki, szesnastocalowy MateBook 16. Czego możemy się spodziewać po nowych sprzętach w ofercie Huawei?

Ultrasmukłe 2 w 1

Jeśli poszukujesz lekkiego laptopa, którego jednym ruchem zamienisz w tablet, to dobrze się składa. Dosłownie i w przenośni. Huawei MateBook E to pierwszy w historii marki komputer o konstrukcji hybrydowej 2 w 1. W zależności od potrzeb można korzystać z niego w trybie komputera i pełnoprawnego tabletu. Problematyczna w tego typu rozwiązaniach bywa zazwyczaj grubość i waga urządzenia. Huawei sobie z tym poradził. Waga MateBook’a E to zaledwie 709 gramów a jego ultrasmukła obudowa nie przekracza 7,99 mm. W przypadku tak cienkiej konstrukcji ważne jest odpowiednie chłodzenie. W modelu zastosowano 8-warstwową strukturę chłodzącą, zwiększającą wydajność rozpraszania ciepła. Za płynne i ciche doznania podczas pracy odpowiada wentylator Huawei Shark Fin. To jednak niejedyne rozwiązania, które Huawei wprowadził w celu zapewnienia większej wydajności i lepszego rozpraszania ciepła. Hybrydowy laptop został wyposażony w komorę parową i struktury grafenowe, dzięki czemu obawy o zarządzenie temperaturami są bezzasadne.

Przyjrzyjmy się dokładniej odłączanemu ekranowi. Ekran OLED FullView o przekątnej 12,6 cala oferuje bardzo dobre doznania wideo. Wysoka jakość obrazu jest możliwa dzięki gamie kolorów P3 i jasności na poziomie 600 nitów. Z pomocą technologii inteligentnego dostosowywania się do warunków otoczenia, Huawei MateBook E sprawdza się w komfortowej pracy zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz. Wyświetlacz zastosowany w hybrydowym laptopie od Huawei umożliwia przełączanie się między trzema różnymi trybami gamy kolorów: sRGB, P3 i natywnym. Wszyscy dobrze wiemy, jak szybko męczą się oczy przy długotrwałej pracy z komputerem. Ekran w MateBook’u E dostosowuje kolory do sztucznego światła, aby zapewnić komfort porównywalny z czytaniem na papierze. Zazwyczaj podobne rozwiązania opierają się jedynie na zastosowaniu standardowej technologii low blue light, zmieniającej obraz na żółtawy. Huawei zastosował jednak rozwiązania na poziomie sprzętowym, tak aby kolor obrazu nie ulegał zmianie. MateBook E uzyskał certyfikat TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 (uwzględniający certyfikaty TÜV Rheinland Low Blue Light & Flicker Free). Co to oznacza dla użytkownika? To, że ograniczenie emisji niebieskiego świata i wyeliminowanie migotania obrazu zostało potwierdzone w testach.

Wspomniałem, że laptop MateBook E jest pełnoprawnym tabletem. Jak go aktywować? Cóż, w zasadzie wystarczy odpiąć go od inteligentnej magnetycznej klawiatury i… gotowe. Skoro to tablet, to nie może obejść się bez rysika. Z Huawei M-Pencil stworzysz fantastyczne rysunki i notatki, a sam rysik – podobnie jak klawiatura – paruje się magnetycznie.

Dźwięk przestrzenny, który wciąga

Za doznania audio w MateBook’u E odpowiadają cztery głośniki i cztery mikrofony, obsługujące system Huawei Sound. Czysty i mocny dźwięk to zasługa dwóch niezależnych głośników niskotonowych oraz dwóch wysokotonowych. System Huawei Sound rozwiązuje problem hałaśliwego otoczenia dzięki redukcji szumów wspieranych przez sztuczną inteligencję i technologie 360-stopniowej rejestracji dźwięków.

Wielka moc w niewielkiej obudowie

Huawei MateBook E napędzany jest przez procesor Intel Core i5 11 generacji, wspieranym przez 16 GB pamięci operacyjnej. Użytkownicy mają do dyspozycji 512 GB pamięci wewnętrznej, a na pokładzie laptopa znajdzie się system Windows w wersji 11. Za wysoką wydajność w codziennej pracy i rozrywce odpowiada zaś zintegrowana karta graficzna Intel Iris X.

Ładuj urządzenie i przesyłaj pliki w trybie superszybkim

MateBook E ceni sobie czas. Doładowanie do poziomu 54% zajmuje zaledwie 30 minut, a do pełna komputer naładuje się w 90 minut. Wszystko za sprawą ładowarki USB-C o mocy 65 W. A co z przesyłaniem plików? Laptop wyposażony jest w Thunderbolt 4, dzięki czemu przesyłanie nawet dużych plików odbywa się w kilka sekund. Matebook E to komputer lekki i poręczny, ale w razie potrzeby nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamienić go w stację roboczą. Laptop poradzi sobie z jednoczesną obsługą dwóch monitorów Huawei MateView i wyświetlaniem obrazu w jakości 4K.

Huawei MateBook 16 – wydajnościowy kombajn do zadań specjalnych

Jeśli potrzebujecie mocniejszej jednostki z większym wyświetlaczem, choć równie smukłą sylwetką, to MateBook 16 jest właśnie dla Was. Komputer waży zaledwie 1,99 kg, a jego podzespoły zamknięte są w obudowie wykonanej z aluminium, której najgrubsza część osiąga 17,8 mm.

MateBook’a 16 wyróżnia moc. Model dostępny jest w dwóch konfiguracjach, z procesorem AMD Ryzen 5-5600H oraz procesorem AMD Ryzen 7-5800H. Obie wersje są wspierane przez 16 GB pamięci operacyjnej, a na pliki i programy przeznaczono 512 GB pamięci wewnętrznej. Zintegrowany układ graficzny od Radeon jest natomiast wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków. Szybką pracę komputera wspiera dysk SSD NVMe PCIe, pięciokrotnie zwiększający prędkość odczytu danych w porównaniu do dysku SATA SSD. MateBook’owi 16 niestraszna praca na dużych plikach czy wielu aplikacjach jednocześnie, za sprawą dwukanałowej pamięci RAM DDR4.

Podobnie jak w przypadku mniejszego brata, MateBook 16 nie budzi zastrzeżeń pod kątem ładowania i zarządzania energią. Bateria o pojemności 84 Wh to aż 12,5 godziny nieprzerwanego odtwarzania filmów. Za dostarczanie energii odpowiada 135 W ładowarka, obsługująca funkcję szybkiego ładowania, dzięki czemu po 15 minutach laptop będzie gotowy do pracy przez następne 3,5 godziny. Warto także wspomnieć, że współpracuje ona ze smartfonami Huawei, obsługującymi szybkie ładowanie.

Wytrzymały i bezramkowy

Ekran 2,5K FullView o przekątnej 16 cali robi wrażenie. Wyświetlany obraz o jakości 300 nitów dostosowuje się do warunków oświetleniowych, a kolory w 100% odwzorowują paletę RGB. Podobnie jak w przypadku hybrydowego MateBooka E, szesnastocalowa wersja także posiada technologię ochrony wzroku, redukującą niebieskie światło oraz eliminującą migotanie ekranu. Skuteczność została potwierdzona przez dwa certyfikaty TÜV Rheinland. To, co zasługuje na wyróżnienie, to niemalże kompletna bezramkowość ekranu zastosowanego w MateBook'u 16. Zajmuje on aż 90% wewnętrznej powierzchni urządzenia, co bezpośrednio przekłada się na komfort pracy. Taki ekran wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Huawei zadbało o nie pokrywając ekran szkłem ochronnym o twardości 7H, odpornym na zadrapania i zarysowania. Dodatkowo zastosowano specjalną powłokę, która zapobiega nadmiernemu zbieraniu odcisków palców.

MateBook 16 nie zawodzi pod kątem audio. Laptop został wyposażony w podwójny głośnik, który posiada zaawansowane możliwości konfiguracji dla jeszcze lepszych wrażeń dźwiękowych. Nie zabrakło także technologii redukcji szumów i dwóch dedykowanych mikrofonów.

Ceny i dostępność

Hybrydowy MateBook E, łączący w sobie cechy tabletu i laptopa został wyceniony na 5699 zł. Jego większy brat, szesnastocalowy MateBook 16 jest dostępny w dwóch wersjach. Konfiguracja z procesorem AMD Ryzen 5, 16 GB pamięci operacyjnej oraz dyskiem 512 to koszt 5199 zł. Wersja 16/512 z procesorem AMD Ryzen 7 to wydatek rzędu 5699 zł. Warto zaznaczyć, że najmocniejsza konfiguracja MateBook'a 16 dostępna jest jedynie w sklepie internetowym na huawei.pl

Kompletny ekosystem

Huawei pokazało, że można połączyć wysoką wydajność, długą pracę na baterii oraz świetną jakość audio i wideo z kompaktowa i smukłą sylwetką wykonaną z wytrzymałych materiałów. MateBook E to sprzęt uniwersalny. Sprawdzi się w rękach mobilnych użytkowników, którzy docenią szeroki zakres jego hybrydowych możliwości. MateBook 16 to natomiast pełnoprawna stacja do wymagającej pracy, która pomimo zaimplementowania dużego, szesnastocalowego ekranu o niemalże bezbramkowej konstrukcji, nie utraciła walorów smukłej i lekkiej obudowy. Zarówno MateBook E jak i MateBook 16 współpracują z rozwiązaniem SuperDevice. Funkcja ta umożliwia na szybkie parowanie ze sobą urządzeń marki Huawei w celu przesyłania plików i łączenia akcesoriów. Przy użyciu funkcji Multi Screen Collaboration praca z poziomu komputera możliwa jest na telefonie czy tablecie. Nowe laptopy wraz z dedykowanymi rozwiązaniami na poziomie oprogramowania dobrze uzupełniają ekosystem Huawei, oferując topowe rozwiązania w przystępnej cenie.