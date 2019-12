Sam nie mam zbyt dużo subskrypcji na YouTube, ale wiem, że wielu z Was ma ich po kilkanaście czy nawet po kilkadziesiąt, a to już rodzi problem podobny, jak ten z ulubionymi w przeglądarkach.

PocketTube rozwiązuje ten problem w zupełności, przynajmniej w moim odczuciu. To rozszerzenie do Google Chrome i Mozilla Firefox, ale też aplikacja mobilna na Androida i iOS, a dzięki synchronizacji na koncie Google, wszelkie działania na różnych urządzeniach widoczne są na każdym z nich, co w dobie mobile jest nie do przecenienia.

Po zainstalowaniu rozszerzenia do wybranej przeglądarki, w menu YouTube po lewej stronie pojawi się nam dodatkowy panel z możliwością dodania grup, według których można uporządkować wszystkie swoje subskrypcje. Może to być grupa z Muzyką, Śmiesznymi filmami czy ulubionymi YouTuberami.

Do każdej z tych grup możemy pododawać wszystkie nasze dotychczasowe subskrypcje, bez konieczności ich anulowania i subskrybowania ponownie oraz wszystkie przyszłe.

W przypadku nowych subskrypcji, wystarczy skorzystać z nowej ikony po prawej stronie ikony subskrypcji na kanale, który chcemy dodać, po jej kliknięciu wyświetli się nam lista pododawanych wcześniej grup. Po właściwym przyporządkowaniu wyświetli się on nam w odpowiedniej kategorii na stronie głównej YouTube z naszymi grupami.

Jeśli jednak chcemy posegregować nasze już istniejące subskrypcje, wygodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z panelu rozszerzenia, w którym po prawej stronie mamy nasze subskrypcje, a po lewej grupy. Tutaj wystarczy skorzystać z opcji przeciągnij i upuść, by poprzenosić nasze ulubione kanały do poszczególnych grup. Dodatkowo możemy zaznaczyć, by wyświetlały się nam tylko te kanały, bez przyporządkowanych grup. To jest też miejsce, gdzie możemy edytować nasze grupy, dodawać nowe czy usuwać z nich kanały.

W przypadku, gdy mamy dużą liczbę subskrypcji, które chcemy dodać do jednej grupy, wystarczy ją w tym miejscu kliknąć, wyświetlą się nam wszystkie zasubkrybowane kanały i możemy zaznaczyć ich kilka i jednym kliknięciem dodać do stworzonej grupy, dodatkowo oznaczając ją wybraną ikoną.

Wszystkie najnowsze filmy z subskrypcji dodanych do każdej z grup, możemy wyświetlić też w osobnym oknie i skorzystać z opcji odtworzenia ich jedno za drugim.

Na samej liście grup możemy też aktywować sortowanie kanałów według najnowszych aktywności, liczby subów, alfabetycznie czy według własnego uznania korzystając z mietody przeciągnij i upuść.

Ostatnia z opcji pojawia się nam w zakładce Subskrypcje w menu głównym YouTube. Na samej górze ekranu możemy włączyć filtrowanie ostatnich filmów według zdefiniowanych przez nas grup. W tym miejscu również możemy włączyć odtwarzanie ich wszystkich za jednym razem.

Na koniec aplikacja mobilna. Sprawdziłem wersję na iOS – po zalogowaniu się na konto Google, wyświetliły mi się wszystkie grupy wraz z pododawanymi kanałami i filmami. Poprzez aplikację mobilną możemy zarządzać naszymi subskrypcjami, dodawać nowe grupy, a także odtwarzać dodawane w nich nowe pozycje.

Więcej o tym narzędziu dowiecie się z powyższego filmu i na stronie głównej PocketTube. Rozszerzenie do przeglądarek pobierzecie z Chrome Web Store, Firefox Add-Ons, a aplikacje mobilne z Google Play i App Store.

Źródło: ProductHunt.