Masz pierwszego MacBooka Retina? No to masz problem! Nie naprawisz go już w serwisie.

„Maczki” są znane z trwałości – no może poza nowymi klawiaturami. W życiu nasłuchałem się wielu historii jak to 5 czy 8-letnie MacBooki są dalej na chodzie i mają bardzo przyzwoite osiągi. Wystarczyło np. dorzucić więcej pamięci RAM, wymienić matrycę czy baterię i sprzęt przeżywał drugą młodość. No dobra, może nie tyle młodość co ponownie wchodził w okres wczesnej starości. Jednak prawda jest taka, że dla wielu osób taki stan to wszystko czego im potrzeba.

Niestety, jeżeli jesteś posiadaczem pierwszego 15-calowego MacBooka z ekranem Retina to wiedz, że Twój sprzęt nie uraczy już przyjemności obcowania z serwisantami Apple. Tak więc jakikolwiek proces odmłodzenia swojego laptopa musisz przeprowadzić samodzielnie.