Mastercard stworzył kartę z czytnikiem linii papilarnych. Fajnie, ale po co?

Mastercard we współpracy z firmą Idemia oraz singapurskim fintechem MatchMove stworzył kartę zawierającą czytnik biometryczny, dokładnie skaner linii papilarnych. Jak możecie się domyślić, służy on do autoryzacji transakcji – na razie jednak tylko w Azji.

Karta ma dość dziwną nazwę F.Code Easy i zamiast PIN-u czy podpisu, pozwala użytkownikowi autoryzować transakcje za pomocą odcisku palca. Ciekawy jest sposób pozyskiwania energii przez czytnik – ma on ją czerpać…z terminali płatniczych.

Czy dane z odcisku palca trafiają gdzieś do chmury? Nie, producent karty zapewnia, że są one magazynowane na chipie wewnątrz karty, co ma zwiększyć bezpieczeństwo i nie dopuścić do jakichkolwiek wycieków.

Na razie to tylko projekt, a karty z czytnikiem biometrycznym mają pojawić się jeszcze w tym kwartale – skierowane będą jednak póki co testowo dla pracowników trzech wymienionych na początku firm.