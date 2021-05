Zabrakło też trybu multiplayer w ME3, który teoretycznie może jeszcze zostać dodany. Krąży wokół ego tematu nieco plotek. Ale oczywiście nie jest to kluczowy element, który czyni z trzeciej części cyklu grę wyjątkową. Spokojnie można się bez niego obejść.

Nie pogardziłbym też mocniejszym odświeżeniem ME2 i ME3. Mam wrażenie, że cała para poszła w ulepszenie jedynki, a w dwóch kolejnych częściach tych zmian jest relatywnie mało. Trudno tutaj je porównywać ze współczesnymi produkcjami, ale ogólnie rzecz biorąc pod względem technicznym wypadają na ich tle trochę słabo.

Zaskakuje też cena – ponad 250 złotych za remaster 3 gier to relatywnie dużo. Dla porównania 2K za trzy części Mafii krzyknęło sobie 170 złotych. Nie sądzę, żeby remastery, jakiekolwiek by nie były, zasługiwały na to, żeby sprzedawać w cenie pełnowartościowych nowych gier z segmentu AAA.

Nie zmienia to jednak faktu, że cała trylogia to jedna z najlepszych opowieści sci-fi, jakie kiedykolwiek powstały i prawdziwa gratka dla każdego (nie tylko fanów). Jeżeli zatem dotąd nie mieliście okazji poznać losów Sheparda, to najlepszy możliwy moment. Czeka na Was ok. 100 godzin zabawy, a zapewniam, że dla wielu będzie to wręcz osobiste doświadczenie. Pod względem fabularnym ME nie zestarzał się bowiem wcale – ciągle grzeje jak mało co i plasuje się w czołówce gier s-f (jeśli nie w ogóle gier wideo).

Pozostaje teraz tylko pytanie, kiedy Dragon Age Legendary Edition…