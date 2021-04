Ingenuity już czeka na swój lot

Nietypowy, lekki helikopter Ingenuity był do tej pory zamontowany pod podwoziem marsjańskiego łazika, ale 4 kwietnia został umieszczony na powierzchni Czerwonej planety i przetrwał swoją pierwszą noc. To jeden z kluczowych testów przed pierwszym lotem, który udowadnia, że konstrukcja tego niewielkiego pojazdu (o masie zaledwie 1.8 kg) jest w stanie wytrzymać mrozy sięgające -90 stopni Celsjusza. Istniała obawa, że izolacja baterii i delikatnych obwodów będzie niewystarczająca i po pierwszej nocy helikopterowi zwyczajnie zabraknie energii. Tak się jednak nie stało i teraz maszyna jest już niemal gotowa na swój pierwszy lot, który może mieć miejsce najwcześniej 11 kwietnia, czyli w najbliższą niedzielę.

#MarsHelicopter touchdown confirmed! Its 293 million mile (471 million km) journey aboard @NASAPersevere ended with the final drop of 4 inches (10 cm) from the rover's belly to the surface of Mars today. Next milestone? Survive the night. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/XaBiSNebua — NASA JPL (@NASAJPL) April 4, 2021

Testy zasilania i ogrzewania Ingenuity potrwają jeszcze jeden dzień, a już jutro rozpocznie się kolejna faza, w której odblokowane zostaną śmigła. W kolejnych dniach naukowcy będą chcieli przetestować silniki i sprawdzić czy helikopter jest gotowy do lotu, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rozpocząć najciekawszą fazę. Pierwszy lot będzie trwał zaledwie 20-30 sekund i pozwoli wzbić się w powietrze na niespełna metr. Będzie to historyczne wydarzenie, nigdy wcześniej poza Ziemią żadna maszyna nie wzbiła się w powietrze. W bardzo rzadkiej atmosferze Marsa będzie to trudnym zadaniem, ale Ingenuity ma mu podołać.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to przez następny miesiąc helikopter jeszcze kilkukrotnie wzniesie w powietrze i pozwoli na wykonanie zdjęć z lotu ptaka, zanim całkowicie straci energię i zostanie na powierzchni Czerwonej planety na wieki (albo do czasu kolonizacji ;-)). Jeśli chcielibyście spróbować samodzielnego lotu, to NASA JPL przygotowało prostą grę wideo stworzoną z myślą o najmłodszych, szczegóły znajdziecie tutaj.

źródło: NASA