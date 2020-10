Czekam na kolejny smartfon od Marshalla. O, albo od Mesa Boogie

To, że dzisiejszych smartfonów nie jesteśmy praktycznie w stanie od siebie rozróżnić, wiadomo już od dłuższego czasu. Niestety, ale z racji na to, że „w grze” zostało tylko kilku producentów, w tym kilku ma pod sobą wiele marek (jak BBK Electronics – Oppo, Vivo, realme i OnePlus), to ta sytuacja łatwo nie ulegnie zmianie. Jednak co jakiś czas na rynku pojawiają się rodzynki. Smartfony, których nikt się nie spodziewał od marek, po których również nikt takich produktów nie oczekiwał. Większość z nich (jak smartfon Pepsi) ginie gdzieś w mrokach dziejów, ale niektóre dają radę zapisać się w świadomości użytkowników. Dla mnie takim urządzeniem był telefon od mojego ulubionego producenta wzmacniaczy – brytyjskiej firmy Marshall.

Czym był Marshall London?

Większość z was pewnie tego telefonu nie pamięta. Pozwolę sobie przypomnieć, że jest to smartfon, który zadebiutował w 2015 r. Było on kompaktowy nawet jak na swoje czasy. Miał ekran IPS o przekątnej 4,7 cala, 720 x 1280 pikseli, zasilał go Snapdragon 410, 2 GB pamięci RAM i miał 16 GB pojemności dysku. Bateria miała natomiast 2500 mAh. To, co miało wyróżniać telefon to z jednej strony jego wykonanie, przywodzące na myśl wspomniane wcześniej wzmacniacze, a z drugiej – funkcje muzyczne smartfona. Marshall zastosował bowiem w smartfonie swój własny kodek – Wolfson WM8281, mający podnieść jakoś audio na dwóch gniazdach słuchawkowych, z których każde miało indywidualną regulację głośności.