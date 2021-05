Po obiecujących testach w zeszłym roku, w tym roku możemy już coraz częściej znaleźć na Pepper.pl oferty Zweryfikowanych Partnerów, których propozycje poddawane są głosowaniu, podobnie jak w przypadku ofert, którymi dzieli się sama społeczność.

To dość spora zmiana funkcjonowania tego serwisu. Kiedy pierwszy raz pisałem o Pepper.pl w 2017 roku, jego mottem była taka sekwencja: Pepper to największa społeczność zakupowa na świecie. Tu nie znajdziesz marketingowego spamu, tylko najgorętsze okazje, ludzi takich jak Ty!

Zweryfikowani Partnerzy to już nie ludzie tacy jak Ty, a konkretne marki i producenci, którzy niejako będą chcieli się wpleść w tę społeczność. Czy zostaną przyjęcie z otwartymi rękoma? Trudno na ten czas wyrokować, dobrym odniesieniem do tego będzie jeden z komentarzy użytkowników tego serwisu, którego zadziwił odmienny odbiór tej samej oferty, w tej samej cenie, ale wrzucony najpierw przez społeczność, a później przez Zweryfikowanego Partnera:

Śmieszne są te krytyczne komentarze. 30 kwietnia Te SAME buty, w TYM SAMYM sklepie, w TEJ samej cenie były w gorących (800st), a teraz jako że jest to zweryfikowany partner to jest lament. W sprawie okazji to super cena, jak ktoś się zatrzymał w temacie inflacji, to trampki bez promocji w popularnych polskich sklepach kosztują 60-80 zł, wiec 120 zł za wysokie conversy to dobra cena.