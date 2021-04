Bardzo dobrze wypada także druga linia, w tym Evan Peters (wspomniany partner detektyw Colin Zabel), którego możemy pamiętać z „American Horror Story”. W dotychczas widzianych przeze mnie pięciu odcinkach świetnie poradzono sobie z utrzymaniem tempa i dynamiki serialu. Dialogi nie są sztuczne, lecz prawdziwe i wiarygodne, dlatego seans mija naprawdę szybko i w znakomitej atmosferze. Delikatny niepokój i obawy o losy niektórych postaci dodają całości smaczku.

Zaskakująco dobry film ze znaczkiem Netflix. Miłość i potwory – recenzja

Niektórzy mogą jednak uznać „Mare z Easttown” za serial naszpikowany szablonowymi rozwiązaniami i przegadanymi scenami. Rzeczywiście, nie jest to serial dla wszystkich, bo nie czaruje on w ten sam sposób, co chociażby „Detektyw”. Nie napisałbym, że to inna półka, lecz po prostu inna kategoria, która jest bardziej przyziemna i bliższa widzowi. To jednocześnie wada i zaleta serialu, bo gdy mierzymy się na co dzień z naszymi własnymi problemami i wyzwaniami, to seans „Mare z Easttown” nie będzie do końca od nich ucieczką.Jeśli takowej szukacie, to odłóżcie ten tytuł na później, ale wróćcie do niego w innym czasie, bo zdecydowanie warto.

To dość ponura i mętna opowieść, którą oglądając odczuwamy ciężar problematycznych sytuacji. W trakcie seansu można przesiąknąć tym mrokiem i nieustannym niepokojem, który przerywany jest tylko krótkimi epizodami wzlotów głównej bohaterki. Jej starania i dążenia do poradzenia sobie z przytłaczającymi ją sytuacjami potrafią tchnąć trochę nadziei, dlatego w przerwie między odcinkami mogą pojawić się niespodziewane refleksje.

„Mare z Easttown” debiutuje już dziś na HBO i HBO GO, a kolejne odcinki będą emitowane i dodawane na HBO GO co tydzień.