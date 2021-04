Tryb samochodowy dostępny na całym świecie

Na tryb samochodowy ze wsparciem asystenta Google musieliśmy jednak poczekać znacznie dłużej. Po drodze w sklepie Google pojawiła się aplikacja Android Auto for phone screens, która pozwała uruchomić bardziej przyjazny interfejs nawigacji, ale to był tylko półśrodek. Kilka miesięcy temu tryb samochodowy wreszcie zaczął pojawiać się w pierwszych smartfonach, ale tylko w anglojęzycznych krajach. Jednak jak odnotowuje Android Police, obecnie nowy interfejs może być dostępny na całym świecie, w tym również w Polsce.

Dostępność tego rozwiązania możecie sprawdzić w ustawieniach Map Google. Trzeba wejść w Ustawienia -> Ustawienia nawigacji -> Ustawienia Asystenta Google i jeśli pojawi wam się ekran z możliwością włączenia trybu samochodowego, to znaczy, że możecie z niego korzystać. W innym wypadku pojawią się standardowe ustawienia asystenta. Jak widać na obrazku powyżej, w trybie samochodowym na ekranie telefonu dostępne są tylko podstawowe funkcje, ukryte za dużymi przyciskami, w które łatwo trafić. Ponadto Google zachęca aby ze wszystkich dodatkowych funkcji korzystać przy pomocy obsługi głosowej, co jest znacznie bezpieczniejsze niż patrzenie w ekran. Doskonale prezentuje to poniższe wideo.