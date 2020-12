Mapy Google upodobnią się do Facebooka. Ale są też dobre wiadomości

Nie zdecydowałem się (jeszcze) na rozpoczęcie obserwowania konkretnych osób lub lokalizacji, ale prędzej czy później zapewne to zrobię. Trudno nie odbierać tego kroku Google, jako próby powstrzymania rosnącej dominacji Facebooka w roli pośrednika pomiędzy klientami i usługodawcami. Za pomocą fanpage’ów można uzyskać bieżące informacje i przeczytać o zmianach w działalności restauracji czy kawiarni, a Google najwyraźniej chce wyjść naprzeciw takim potrzebom z nową odsłoną nakładki Odkrywaj.

Numery budynków i przejścia dla pieszych w Mapach Google

Jednocześnie Google wprowadza inne nowości, w tym menu integracji z usługami przewozowymi i współdzielenie przejażdżek. Obecnie wspierany jest tylko Uber, to dość wczesny etap rozwoju tej funkcji, ale już teraz można włączyć lub wyłączyć większą wymianę informacji pomiędzy serwisami, by przewidywane stawki były dokładniejsze. To, co podoba mi się jeszcze bardziej, to Google dodające numeracje budynków na Mapach przy odpowiednim powiększeniu.

Asystent Google od środka. Kulisy dwóch lat obecności w Polsce