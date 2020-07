Bardziej rzetelne informacje na temat ograniczeń prędkości w polskich Mapach Google

Mapy Google dla wielu są podstawową nawigacją w smartfonie. Nie dziwi mnie to ani trochę — do ideału jej daleko, ale nie bez znaczenia pozostaje to, że platforma jest całkowicie darmowa (no, przynajmniej w kwestii znikających złotówek z naszych kont) i w naszej części świata radzi sobie naprawdę dobrze. Nie jest to idealna nawigacja, a miejscami mam wrażenie że Google trochę przegina wciskając tam chociażby menu restauracji. Bo wiadomo — jak coś jest, kiedy coś jest dobre do wszystkiego. Ale właśnie — gdy korzystamy z Map Google w formie nawigacji, informacje o limitach prędkości są dla wielu na wagę złota. A te doczekały się bardziej precyzyjnych danych na platformie!