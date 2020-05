Najświeższa aktualizacja Map Google dla jednych będzie drobnostką, ale są tacy, którym przewróci życie do góry nogami – na plus!

Mapy Google to jedna z tych usług giganta, która zmienia się chyba najczęściej. Właściwie nie ma miesiąca, by nie trafiały tam to większe, to mniejsze, nowości. Można narzekać, że gigant miejscami się zapędza i posuwa się za daleko w rozbudowie swojej platformy — fakt. Czasem faktycznie trochę przesadza w temacie, bo Mapy Google nie są miejscem gdzie chcę sprawdzać restauracyjne karty. Ale najświeższa aktualizacja to strzał w dziesiątkę — i choć wielu przejdzie obok niej obojętnie, to jest ona niezwykle potrzebna i jestem przekonany, że nie brakuje osób, dla których okaże się niezwykle pomocną.

Mapy Google z oznaczeniem miejsc z łatwym dostępem dla wózków inwalidzkich i osób które mają problemy z poruszaniem się

Sytuacja osób na wózkach inwalidzkich (i z problemami w poruszaniu się w ogóle) już z założenia jest niezwykle trudna. Na co dzień muszą zmagać się z dodatkowymi problemami, o których wielu z nas nawet nie myśli. I jednym z nich niewątpliwie jest kwestia dostępności. Będąc w pełni zdrowia – mamy ten komfort że nie musimy zastanawiać się czy uda nam się dostać do urzędu, do sklepu, do restauracji. A kiedy już mowa o tych ostatnich — to przecież niektóre są na tyle malutkie, że nie ma szans nie tylko by osoba na wózku inwalidzkim mógł się tam wygodnie poruszać, ale też nie będzie miał szans komfortowo podjechać do stolika. O kwestiach związanych z dostępem do toalet nawet nie wspomnę. Dlatego Google chciałoby pomóc wszystkim na wózkach łatwiej odnaleźć miejsca, w których wszystko jest dostosowane do ich potrzeb. Nie brakuje podjazdów, wind, a także wszelkich usprawnień, dzięki którym bez problemu będą mogli skorzystać tam ze wszystkiego. Po prostu — i aż.

Opcje dostępności powoli trafiają do użytkowników Map Google — i by były widoczne w kartach obiektów, niezbędna jest ich wcześniejsza aktywacja w ustawieniach. Na dobry początek opcje te trafiają do użytkowników w Australii, Japonii, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych — ale gigant już teraz w pocie czoła pracuje, by udostępnić je w kolejnych państwach. Po ich aktywacji wystarczy zajrzeć do strony obiektu w Mapach Google, a jeżeli tylko są zgromadzone odpowiednie informacje, obok godzin otwarcia czy informacji dotyczących parkingu, czekać będą również wieści na temat dostępności. Przy ikonie z wózkiem inwalidzkim wyszczególnione będą takie kryteria jak np. możliwość usadzenia przy stole, ułatwienia w łazience, łatwa dostępność do budynku czy też parking z usprawnieniami dla ludzi na wózkach.

Obecnie Google szczyci się informacjami o dostępności dla ludzi na wózkach inwalidzkich dla ponad piętnastu milionów (!) miejsc na całym świecie — a to dopiero początek, bo kolejne można zgłaszać i oceniać już teraz. W końcu — także na iOS.