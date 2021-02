Ciemny motyw w Mapach Google na Androidzie

Na niektóre nowości z pewnością czekało wielu użytkowników, zaś pozostałe są naprawdę miłą niespodzianką od Google. Wśród ogłoszonych nowych funkcji pojawia się ciemny motyw w Mapach Google, o czym pisano już od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz z wyboru będzie można go włączyć w aplikacji. To dobra wiadomość dla każdego, kto generalnie używa ciemnego motywu w systemie i do tej pory w ciągu dnia był skazany na jasną wersję interfejsu Map Google. Przełączanie pomiędzy trybami dostępne jest w ustawieniach aplikacji w sekcji „Motyw”.

Wkrótce łatwo udostępnisz innym swoje aplikacje z Google Play

Poza tym, Google wprowadza na Androida funkcję sprawdzania haseł, dzięki której mamy pod kontrolą bezpieczeństwo naszych kont. Wymagane jest oczywiście skorzystanie z menadżera haseł na koncie Google, co nie każdemu musi odpowiadać, ale w przeciwnym razie nie będzie można polegać na zasobach Google. Te pozwalają szybko reagować na włamania i wycieki, więc decyzja należy do Was. Nowa funkcja trafia do Androida 9 i nowszych wersji systemu.