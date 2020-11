Myślałem, że skończyliśmy z papierowymi premierami

Przez kilka ostatnich lat temu mieliśmy już podobne sytuacje, kiedy to producenci kluczowych komponentów, procesorów i kart graficznych, a także smartfonów, zaczęli zapowiadać swoje produkty na kilka czy nawet kilkanaście tygodni przed tym, zanim urządzenia faktycznie pojawiły się w sklepach. Klientom się to nie spodobało i w ostatnim czasie raczej takich sytuacji unikano, szczególnie na rynku smartfonów. 2020 rok nie jest łatwy, problemy z koronawirusem w Chinach zachwiały światowym łańcuchem dostaw. Ale Państwo Środka epidemię opanowało już kilka miesięcy temu, Apple potrafi wprowadzić swoje urządzenia do sprzedaży w terminie i w liczbie, która zaspokaja popyt. Natomiast NVIDIA, AMD czy Sony mają z tym ogromny problem.

Zacznijmy od pierwszej premiery, czyli GeForce RTX 3080, który wzbudził ogromne zainteresowanie wśród graczy z racji swojej wydajności oraz całkiem atrakcyjnej ceny. Niestety szybko okazało się, że karty ze sklepów zniknęły tak szybko, że mało komu udało się je w ogóle kupić. I taka sytuacja ma miejsce do dzisiaj, ponad 2 miesiące po premierze. Na rynku zadebiutował kolejny model, GeForce RTX 3070, ale jego dostępność też pozostawia wiele do życzenia. Natomiast fora i grupy na Facebooku pełne są postów rozgoryczonych klientów, którzy nie dostali swojej wymarzonej karty. NVIDIA podobno ma problemy z produkcją odpowiedniej liczby chipów, ale skoro problem był znany, to dlaczego nie przesunięto premiery aby zbudować zapasy kart?