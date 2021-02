Mam nadzieję, że obracane aparaty w smartfonach wrócą

Na rynku mobile było wiele trendów. Część z nich się przyjęła, jak na przykład notche, a później dziurki na przedni aparat. Swoich naśladowców ma też teraz Samsung i kiedy pokazano wyspę na aparaty w Galaxy S20, nagle kolejni producenci zaczęli ten dość szpetny pomysł kopiować. Ale były też wysuwane aparaty do selfie, wielki hit, który nagle zniknął. Mi jednak przypadł do gustu inny pomysł, który pierwszy raz widziałem w Samsungu Galaxy A80.

Chodzi oczywiście o tylny aparat, który dzięki mechanizmom zamienia się w aparat do selfie. Podobny system zastosował w swoim Zenfonie Asus, tyle tylko że go dopracował dodając na przykład możliwość sterowania wychyleniem, co zwiększało możliwości fotograficzne aparatu. Ale sama idea została bez zmian – zamiast iść na ustępstwa jakościowe przy zdjęciach czy filmach selfie, telefon wykorzystywał główne aparaty, co przekładało się na fotki i nagrania.

Aktualnie testuję Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G i muszę przyznać, że aparaty do selfie są naprawdę dobre. Ot chociażby taki dodatek w postaci trybu nocnego bardzo zmienia ich użyteczność. Tyle tylko, że to wciąż nie jest jakość tylnych obiektywów i nie ma szans na to, by cokolwiek w tym temacie się zmieniło. Szczególnie teraz kiedy stoimy przed kolejną „rewolucją” w postaci schowania aparatu do selfie pod ekranem. I ja rozumiem, że wielu użytkowników prawie nie korzysta z przedniego aparatu, ale przy tak dużej popularności serwisów społecznościowym – w tym choćby TikToka – to element smartfona, który również musi być rozwijany.

A wspominam o tym dlatego, że w sieci pojawił się ciekawy patent Samsung, który może zwiastować następcę wspomnianego wyżej Galaxy A80. Jest intrygujący i dziwny zarazem, bo to obracająca się kamera typu pop-up, czyli na dobrą sprawę połączenie dwóch obecnych już na rynku pomysłów. Smartfon miałby nie posiadać normalnego aparatu do selfie, ale kiedy użytkownik zechce zrobić sobie zdjęcie w ten sposób, jeden z tylnych obiektywów wysunie się i przestawi o 180 stopni względem pierwotnego ułożenia. Mówimy jednak o jednym z trzech aparatów i choć oczywiście najważniejszy jest główny, to trochę szkoda, że stracimy możliwość skorzystania z szerokiego kąta. Natomiast selfie głównym obiektywem da znacząco lepszą jakość niż nawet najlepszy klasyczny aparat do selfie.