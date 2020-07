Zwiększa to wygodę obsługi iPhone’a jedną ręką, choć trzeba przyznać, że w chwili obecnej jako stuknięcia rozpoznawane są także inne czynności, na przykład odłożenie telefonu na blat. Przypadkowe zrzuty ekranu czy wysunięcie centrum powiadomień zdarzyło mi się już kilkukrotnie. Być może zostanie to usprawnione w kolejnych wersjach iOS 14 – bardzo na to liczę, bo wolałbym nie rezygnować z takich udogodnień.

iOS 14 to wiele, wiele więcej nowości

Jak wspomniałem na wstępie, iOS 14 to całe mnóstwo mniejszych nowości, w tym tych, które pojawiły się w iMessage (przypinanie konwersacji, odpowiedzi i wspomnienia nareszcie są!), Notatkach, Przypomnieniach, Safari i tak naprawdę większości systemowych aplikacji. Te opisane powyżej najszybciej zwróciły na siebie moją uwagę i dość szybko do nich przywykłem. Oczywiście iOS 14 w wersji beta ma pewne problemy (dłuższe wczytywanie klawiatury po jej wywołaniu czy listy rozmów w Wiadomościach, brak treści w niektórych widżetach), ale nie doświadczyłem jeszcze poważniejszych kłopotów, by myśleć o powrocie do stabilnej wersji iOS 13.

Sprawdź nowości już dzisiaj! Publiczne bety iOS 14 i iPadOS 14 dostępne!

Jeszcze nie teraz, ale gdy Apple upora się z problemami i iOS 14 będzie gotowy na jesienną premierę, to nie widzę żadnych przeciwskazań, by odwlekać aktualizację iPhone’a. Już teraz wprowadzone zmiany korzystnie wpłynęły na to, jak używam telefonu, a przecież minęło zaledwie kilka godzin. Wyczekuję zwiększenia przydatności widżetów, co powinno się pojawić dzięki wsparciu przez aplikacje firm trzecich.

Przydatne linki: