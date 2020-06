Następnie postanowiłem sprawdzić dodatkowe ustawienia skrzynki odbiorczej poniżej i wybrałem opcję – Wiele skrzynek odbiorczych. Jak wyświetlił mi się dodatkowy panel po prawej stronie od razu pomyślałem, że to jest to, czego szukałem do tej pory w postaci różnego rodzaju rozszerzeń i o tym, jak to się stało, że nie trafiłem na to do tej pory? Jeszcze bardziej się ucieszyłem, jak zobaczyłem, że to panel w pełni konfigurowalny i możemy zmienić w nim nazwy dodatkowych skrzynek.

Domyślnie sekcje te nazwane są – Wymaga odpowiedzi, Oczekuje na odpowiedź, Zrobione i Przekazane, można tu dobrać jeszcze sobie piątą sekcję. Wszystkie nazwy można zmienić pod siebie, ja dodałem sekcję – Do sprawdzenia, Tematy na artykuł, Zaproszenia na konferencje i Materiały na teksty.

Jak przenosić do tych sekcji odpowiednie wiadomości? Można to zrobić na dwa sposoby. Jeśli segregujemy pocztę od razu podczas czytania, można kliknąć w odpowiednią gwiazdkę na otwartej wiadomości lub drugim sposobem, bezpośrednio na liście wszystkich wiadomości. Wszystkie słowne oznaczenia gwiazdek w ustawieniach wyglądają następująco: