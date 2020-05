Odpowiedzi na to pytanie można szukać w materiałach promocyjnych Microsoftu, a my (dziennikarze) usłyszeliśmy o części zastosowań podczas specjalnej konferencji online. To może być świetny drugi komputer w domu lub po prostu domowy laptop do użytku mobilnego przez każdego członka rodziny. Gdy wrócimy do normalności, może to być sprzęt, który będziemy zabierać ze sobą wszędzie, bo jest wystarczająco lekki i niewielki – gdy zajdzie potrzeba możemy na nim coś obejrzeć, poczytać albo nawet popracować.

Tym bardziej, że wybrane modele oferują LTE. To drugie podejście Microsoftu do Surface Go i kilka niedociągnięć względem pierwszej generacji widać już przy pierwszym spotkaniu. Dzięki temu, pierwsze wrażenie robi zaskakująco dobre i na pytanie z początku tekstu będę szukał odpowiedzi do czasu publikacji recenzji. Dzisiaj dam wam znać, na co zwraca się uwagę na początku i jakie robi pierwsze wrażenie.

To Surface pod każdym względem, ale dość charakterystyczny

Choć Surface Go zapożyczył wiele cech od starszego i większego brata Surface Pro, to posiada kilka unikalnych dla siebie. Jedną z nich są zaokrąglone krawędzie, przez co leży w dłoniach jeszcze lepiej. To się co prawda nie zmieniło względem poprzednika, ale za każdym razem o sobie przypomina. Od razu zauważalne są oczywiście mniejsze ramki wokół ekranu, ale na całe szczęście nie są tak wąskie jak w Surface Pro X czy iPadach. Wiem, że wygląda to zjawiskowo, i na renderach, i w rzeczywistości, ale nie jest to wcale takie praktyczne rozwiązanie, jak mogłoby się wydawać. Przy takiej obudowie Surface Go 2 mógłby mieć większy ekran, gdyby Microsoft zwężył ramki jeszcze bardziej, ale wtedy nie trzymałoby się go tak wygodnie (jedną ręką), na przykład podczas pisania czy szkicowania Surface Penem.

Niewielki i niepozorny. Sprawuje się dobrze