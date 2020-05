STAMINA 1:0 malware

Microsoft wraz z Intelem uruchomił nowy program, którego celem jest skuteczniejsze wygrywanie malware. Nazywa się on STAMINA, od STAtic Malware-as-Image Network Analysis. Korzysta on z tego, że jednym z obszarów, w których sztuczna inteligencja radzi sobie najlepiej, jest porównywanie i analiza plików graficznych. Dlatego też STAMINA zamienia kod złośliwych programów w obrazy w skali szarości. Dzięki dużym zasobom takiego kodu zebranym podczas działania programu Windows Defender na setkach milionów komputerów, sztuczna inteligencja ma się na czym szkolić. Dzięki temu podczas analizowania pliku bądź programu ta sama sztuczna inteligencja będzie potrafiła wykryć fragment „obrazka” który pasuje do złośliwego kodu. Póki co metoda okazuje się być dosyć skuteczna. Nie tylko jest w stanie pochwalić się skutecznością na poziomie 99 proc., ale też zwraca bardzo mało wyników fałszywie pozytywnych – nieco ponad 2,6 proc. Co ważne, program jest także dosyć szybki, ponieważ nie potrzebuje analizować całego kodu wirusa, a jedynie jego wycinek Ma to sporo sensu, ponieważ rozbudowane programy za każdym razem musiałyby być konwertowane na olbrzymie grafiki, co zajmowałoby czas i zasoby komputera.

Na razie nie wiemy wiele więcej na temat przyszłości programu. Jest duża szansa, że trafi on wyłącznie do Windows Defendera, ponieważ od jakiegoś czasu Microsoft chce zaimplementować do tego programu funkcje oparte o SI. Dzięki nim może on rzeczywiście stać się jedynym potrzebnym programem antywirusowym, ponieważ już w obecnej formie dorównuje w testach bezpieczeństwa tak uznanym markom, jak Kaspersky, Norton czy F-Secure.

Czy niedługo malware będzie już tylko wspomnieniem?

Źródło: Engadget.com