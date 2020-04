Uważajcie z kopiowaniem zdjęć na macOS – Apple dało plamę i… są kłopoty

Przesyłacie zdjęcia z iPhone'a na komputer Mac i nagle zauważyliście, że brakuje Wam na nim miejsca? Winny jest macOS, który dodaje do każdego kopiowanego i konwertowanego zdjęcia 1,5 MB zbędnych danych.

MacOS ma zainstalowane dwie aplikacje do zarządzania zdjęciami — Zdjęcia oraz Pobieranie obrazów. Ten pierwszy to kombajn do katalogowania i archiwizowania dużych bibliotek zdjęć, ten drugi pomaga na szybkie ich przenoszenie z urządzeń mobilnych, czy podłączonych aparatów fotograficznych. I to właśnie ta druga opcja zaczęła w ostatnim czasie sprawiać problemy użytkownikom. Przy próbie przeniesienia zdjęć HEIF i skonwertowaniu ich do bardziej popularnego formatu JPG aplikacja dokłada do plików 1,5 MB danych, które są zbędne i jedyne co robią, to zwiększają ich rozmiar.

Wydawać by się mogło, że to żaden problem, ale patrząc na konfiguracje komputerów Mac i 128 GB pamięci wewnętrznej, można się domyślać, że przy dużej bibliotece zdjęć przegrywanych z iPhone’a na komputer miejsce szybko się zapełni — a warto przypomnieć, że w nowych modelach Macbook Pro i Macbook Air można zapomnieć o wymianie dysku na większy.

O całej sprawie informują twórcy Neo Finder — aplikacji do katalogowania danych, która rozwijana jest od 1995 r. Jak zauważają, problemy z narzędziem Pobieranie obrazów pojawiają się w macOS od wydania jego wersji 10.10 Yosemite. Zgłaszane przez nich błędy szybko zostawały przez Apple naprawiane, jednak z jakiegoś powodu wraz z eliminowaniem jednych, pojawiały się drugie. Tak też jest i teraz. Na macOS 10.14.6 Catalina nadal występuje nieprzyjemny problem z dodawaniem zbędnych danych do konwertowanych z HEIF na JPG zdjęć.

Mało miejsca na komputerze Mac? To może być wina zdjęć kopiowanych z iPhone’a

Twórcy Neo Finder zgłosili ten błąd do Apple, co zapewne zostanie w najbliższym czasie naprawione, ale nie rozwiązuje to sytuacji, gdzie przekonwertowane już pliki zajmują zbyt dużo miejsca. Tym bardziej, że istnieje on już od kilku lat. Najprawdopodobniej pojawił się przy okazji premiery macOS 10.12. Problem nie tyczy się wyłącznie narzędzia Pobieranie obrazów, ale wszystkich aplikacji wykorzystujących ImageCaptureCore.framework. Apple odpowiedziało na zgłoszenie problemu prosząc jednocześnie o przesłanie dodatkowych informacji i próbek plików

Czy Apple udostępni narzędzie do zmniejszenia zdjęć? W to raczej wątpię. Dlatego warto sięgnąć po rozwiązania zewnętrzne. Tu z pomocą może przyjść polecane przez twórców Neo Finder narzędzie Graphic Converter, które w najnowszej wersji beta udostępniło użytkownikom możliwość przeskanowania i odchudzenia zdjęć ze zbędnych danych.